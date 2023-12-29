Бюджетно, быстро и до блеска: чем отмыть стекло духовки

Духовка — сердце каждой кухни, но её стекло часто остаётся в тени при уборке. Желтые разводы и налёт могут запятнать репутацию даже самой ответственной хозяйки. Однако есть простое и дешевое средство, способное вернуть стеклу духовки блеск.
Если вы до сих пор не знаете, как справиться с жирной духовкой, то ранее мы писали, что девушка "порвала" Instagram - ее средство отмоет даже самую грязную духовку.
Чем отмыть стекло духовки?
Как ни странно, в этом вам поможет хозяйственное мыло. Кусок мыла натрите его на терке, чтобы получить примерно 50 граммов стружки. Растворите стружку в горячей воде, создавая консистенцию мыльной жидкости.
Аккуратно распределите мыльный раствор по стеклу духовки. Поставьте её в духовку, предварительно установив температуру на 100 градусов. Дайте магии действовать в течение часа.
После часа вытащите духовку, осторожно протрите стекло, и, при необходимости, сам шкаф. Жировой налёт размягчится, и его легко смоете.
Простое хозяйственное мыло оказывает настоящее волшебство на стекло духовки. Этот бюджетный лайфхак позволит вам с лёгкостью справиться с даже самыми сильными жирными пятнами.
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