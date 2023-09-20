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Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

Елизавета Бельмас
20 сентября 2023, 19:17 обновлено 20 сентября, 19:20
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Евгений Клопотенко показал как быстро и просто приготовить нереальные битые огурцы.
Битые огурцы от Клопотенко
Битые огурцы от Клопотенко / коллаж: Главред, фото: скриншот

Битые огурцы - интересная закуска, которую многие любят и готовят самостояетельно. Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить битые огурцы, не прилагая больших усилий.

Битые огурцы - рецепт Клопотенко

Для того, чтобы приготовить битые огурцы быстро и без особых трудностей, вам понадобятся:

  • огурцы
  • две китайские палочки для еды
  • соевый соус
  • подсолнечное масло
  • сахар
  • острый перец
  • чеснок

Особенность битых огурцов от Клопотенко заключается в том, как интересно он их нарезает. Увидиеть вы это можете на видео.

видео дня

Смотрите видео о том, как приготовить битые огурцы:

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огурцы Евгений Клопотенко
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