Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

Евгений Клопотенко показал как быстро и просто приготовить нереальные битые огурцы.
Битые огурцы - интересная закуска, которую многие любят и готовят самостояетельно. Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить битые огурцы, не прилагая больших усилий.
Битые огурцы - рецепт Клопотенко
Для того, чтобы приготовить битые огурцы быстро и без особых трудностей, вам понадобятся:
- огурцы
- две китайские палочки для еды
- соевый соус
- подсолнечное масло
- сахар
- острый перец
- чеснок
Особенность битых огурцов от Клопотенко заключается в том, как интересно он их нарезает. Увидиеть вы это можете на видео.
видео дня
Смотрите видео о том, как приготовить битые огурцы:
@klopotenko_chef Бийте огірки, а я вам допоможу ? #битіогірки#огірки#гостріогірки#рецептклопотенка♬ Шо З-Под Дуба - DakhaBrakha
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