Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

Евгений Клопотенко показал как быстро и просто приготовить нереальные битые огурцы.

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Битые огурцы от Клопотенко / коллаж: Главред, фото: скриншот

Битые огурцы - интересная закуска, которую многие любят и готовят самостояетельно. Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить битые огурцы, не прилагая больших усилий.

Битые огурцы - рецепт Клопотенко

Для того, чтобы приготовить битые огурцы быстро и без особых трудностей, вам понадобятся:

огурцы

две китайские палочки для еды

соевый соус

подсолнечное масло

сахар

острый перец

чеснок

Особенность битых огурцов от Клопотенко заключается в том, как интересно он их нарезает. Увидиеть вы это можете на видео.

видео дня

Смотрите видео о том, как приготовить битые огурцы:

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