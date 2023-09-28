Очень мало благоприятных дней для посадки: лунный посевной календарь на октябрь

Посевной календарь на октябрь 2023 расскажет о самых благоприятных днях для садовых и огородных работ.

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Лунный посевной календарь на октябрь / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Октябрь – период оеончания работ по саду и огороду. Лунный посевной календарь поможет всем садовникам и огородникам выбирать правильные дни для работ с почвой и растениями во второй месяц осени.

Фазы в Луны в октябрь 2023

На рост растений и их жизнедеятельность, как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, в частности – её фазы.

Растущая Луна – с 15 по 27 октября

видео дня

Полнолуние – 28 октября

Убывающая Луна – с 1 по 13 и с 30 по 31 октября

Новолуние – 14 октября

Благоприятные дни для посева в октябре

Растения с наземными плодами:

Хорошие дни – 15-21 октября, 24 – 26 октября.

Корнеплоды и бобовые:

Хорошие дни – 1-3, 5-7, 11, 29, 31 октября.

Нормальные дни – 4, 12, 30 октября.

Неблагоприятные дни для посева в октябре

Растения с наземными плодами:

Плохие дни – 1-14, 22, 23, 27-31 октября.

Корнеплоды и бобовые:

Плохие дни – 8-10, 13-28 октября.

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