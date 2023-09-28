Очень мало благоприятных дней для посадки: лунный посевной календарь на октябрь

Октябрь – период оеончания работ по саду и огороду. Лунный посевной календарь поможет всем садовникам и огородникам выбирать правильные дни для работ с почвой и растениями во второй месяц осени.
Фазы в Луны в октябрь 2023
На рост растений и их жизнедеятельность, как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, в частности – её фазы.
Растущая Луна – с 15 по 27 октября
Полнолуние – 28 октября
Убывающая Луна – с 1 по 13 и с 30 по 31 октября
Новолуние – 14 октября
Благоприятные дни для посева в октябре
Растения с наземными плодами:
Хорошие дни – 15-21 октября, 24 – 26 октября.
Корнеплоды и бобовые:
Хорошие дни – 1-3, 5-7, 11, 29, 31 октября.
Нормальные дни – 4, 12, 30 октября.
Неблагоприятные дни для посева в октябре
Растения с наземными плодами:
Плохие дни – 1-14, 22, 23, 27-31 октября.
Корнеплоды и бобовые:
Плохие дни – 8-10, 13-28 октября.
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