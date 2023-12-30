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"Они уже готовы, это касается всей Украины": какие места нельзя посещать на Новый год - прогноз

Мария Тупик
30 декабря 2023, 12:05
Астролог Вакулина предупредила, какие места лучше не посещать на Новый год и в ближайшие дни в Украине из-за угрозы массового обстрела.
Прогноз астролога для Украины на Новый год
Прогноз астролога для Украины на Новый год / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, КОС Украины, скриншот с видео

Оккупанты в ближайшие дни будут пытаться устроить новый массовый обстрел. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, в ближайшие дни будет очень громко.

"Будет очень громко. Вся Украина! Берегите себя", - сказала астролог.

Вакулина отметила, что "под обстрелом может оказаться и западная Украина".

видео дня

"Подобные обстрелы, как 29 декабря, еще будут. Период очень опасный до 31,12 включительно. В этот период возможны прилеты", - добавила Вакулина.

Астролог также предупредила, какие места лучше не посещать на Новый год и в ближайшие дни.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Никаких кинотеатров, ТЦ, аттракционов, детских комплексов, парки в ближайшие дни. Не ходите на спектакли и всякие выставки. Есть очень большая угроза", - сказала астролог.

"Черкассы и область. Будет скоро очень шумно, не спите в тревогу", - отметила астролог.

Также в интервью Главреду астролог отметила, что есть большая угроза обстрела 31 декабря.

"Хочу отметить, что 31 декабря днем и ночью может быть массовая атака", - сказала Вакулина.

Какие города Украины в опасности особенно

  • Винница,
  • Житомир,
  • Харьков,
  • Сумы,
  • Днепр и области этих городов.

Когда будет период затишья в Украине

"Январь и февраль 2024 - это затишье для Украины. Весна будет сложной для нас", - добавила она.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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