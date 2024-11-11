Опасные сети манипуляций: как не попасться и распознавать скрытое влияние

Кратко:
- Как распознавать и противодействовать манипуляциям
- Какие есть формы и виды скрытого воздействия
Ощущение дискомфорта в отношениях, где присутствует давление, контроль или сомнения в собственных убеждениях, может быть признаком манипуляции. Как ее распознавать и отстаивать свои права и собственное "Я" рассказывает издание Тіme.
Иногда наше бессознательное шепчет нам прямо в ухо, что в близких отношениях или случайных встречах что-то не так, просто надо научиться его слышать, рассказывает Главред.
Что такое манипуляция?
Манипуляция - это психологический метод воздействия, который используют люди, неспособные открыто выражать свои желания и потребности. Основная цель манипуляции - получить контроль над другими. Это может проявляться в разных формах, от навязчивого продавца до агрессивного партнера.
Как понять, что поставленная прагматическая задача достигла своих целей? Манипулирование удалось в тот момент, когда человек, для которого эта ловушка была приготовлена, начинает искренне думать, что нечестно навязанные ему истины - это чистая правда. Жертва считает продиктованные мысли своими собственными.
Манипулировать можно двумя способами:
- сознательно, когда мы четко сумеем, для чего используем манипуляционные приемы
- подсознательно, когда непроизвольно влияем на других людей
Однако ни один из этих способов не избавляет нас от ответственности. Для того, чтобы общаться с другими прозрачно, необходимо научиться определять манипуляционные капканы, обходить и не ставить их.
Проявления страха, долга и вины
Манипуляция часто держится на трех чувствах - страхе, обязанности и вине. Это заставляет делать то, чего вы не хотите, или чувствовать себя обязанными или виноватыми из-за отказа. Манипуляторы могут вести себя как "агрессоры", которые запугивают и подавляют, или как "жертвы", вызывающие сочувствие и ответственность за их состояние.
В транзактном анализе существует такая психосоциальная модель человеческого взаимодействия, как драматический треугольник Карпмана. Треугольник действующих лиц в драме, как описал Карпман, включает в себя роли преследователей, жертвы и спасителей.
Эти роли не всегда используются искренне для решения имеющихся проблем, а наоборот, они часто вплетаются гибко и переключаются между собой, чтобы удовлетворить неосознанные эгоистические цели, что приводит к саморазрушению и вреду. В таких драматических сценариях герои могут оставаться с ощущением оправдания и удовлетворения, но сама проблема, как правило, остается нерешенной или получает лишь частичное решение.
Сомнения в себе
Типичный прием манипуляции - так называемый газлайтинг, который заставляет сомневаться в собственной реальности, воспоминаниях и правильности своих поступков. Манипулятор может искажать сказанное, обвинять вас в том, чего вы не делали, и создавать чувство вины за вымышленные ошибки, что подрывает уверенность в себе.
Услуги с "условиями"
Манипуляция может иметь скрытые требования. Например, человек, который выглядит как доброжелательный и готовый помочь, может рассчитывать на соответствующую услугу, даже если это изначально не было оговорено. Если вы не соответствуете его ожиданиям, он может упрекнуть вас за неблагодарность.
Приемы "малых" и "больших" просьб
Часто манипуляторы начинают с маленькой просьбы, которую легко выполнить, но постепенно увеличивают требования. Другой прием - начальная большая просьба, которая вызывает отказ, после чего следует меньшая, более приемлемая просьба, которую уже легче согласиться выполнить.
Как противодействовать манипуляциям?
Для защиты от манипуляций стоит определить ситуацию и реагировать соответственно. Если ситуация токсична или опасна, целесообразно обратиться за помощью к психологам или специализированным организациям.
В более легких случаях важно соблюдать дистанцию, не позволять манипуляциям влиять на ваши эмоции, а также устанавливать четкие личные границы. Для принятия важных решений полезно взять паузу, чтобы обдумать ситуацию и избежать давления.
Именно поэтому стоит включать критическое мышление, которое позволяет анализировать и формулировать правильные выводы, рационально подходить к любой ситуации. Если школьников еще с первого класса учат правильно писать и читать, рассказывая, что такое грамота, то собственное противодействие манипуляциям и отстаивание границ стоит развивать самостоятельно.
Кстати, эксперты также поделились психологическим трюком, как лень может быть полезной, ведь безделье становится трендом и делает вас более продуктивным.
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Газлайтинг и его методы
Газлайтингили газлайтинг (англ. gaslighting) - форма психологической манипуляции, целью которой является заставить жертву сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности, ставя под сомнение собственную память и здравомыслие.
Существует много методов, как пишет Википедия, которые используют довольно часто:
- Удержание. Абьюзер делает вид, что не понимает мнение жертвы. Они отказываются слушать то, что скажет человек, которым они манипулируют. Обидчик также может обвинять жертву в том, что это она выкручивает факты.
- Отрицание фактов. Манипулятор ставит под сомнение память жертвы, несмотря на то, что жертва все правильно запомнила. Обидчики говорят, что этого не было, хотя человек точно знает, что это произошло.
- Блокировка и отвлечение. Обидчик решает, какие темы являются "хорошими" для разговора. Абьюзер будет переводить разговор с темы на тему и полностью контролировать разговор. Этот человек может сказать жертве, что она говорит не по теме, или слишком много жалуется.
- Обесценивание чувств и эмоций. Обидчик заставляет жертву поверить, что ее мысли или потребности не важны и что она просто слишком чувствительна. Это словесный абьюз, который унижает, преуменьшает важность чувств, мыслей и опыта.
- Забывание и отрицание. Обидчик делает вид, что забывает то, что на самом деле произошло. Он может отрицать наличие обещаний с его стороны или откладывать их выполнение, хотя они могут быть важными для жертвы. Хотя такое невыполнение обещаний может произойти у всех, у газлайтеров такие ситуации происходят на постоянной основе и при отсутствии на то важных причин. Они могут придумывать, или создавать искусственные барьеры, чтобы позволить себе отрицать или откладывать то, что является важным для жертвы.
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