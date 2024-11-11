Опасные сети манипуляций: как не попасться и распознавать скрытое влияние

Основная цель манипуляции - получить контроль над другими.

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Как распознать и противодействовать манипуляциям / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Как распознавать и противодействовать манипуляциям

Какие есть формы и виды скрытого воздействия

Ощущение дискомфорта в отношениях, где присутствует давление, контроль или сомнения в собственных убеждениях, может быть признаком манипуляции. Как ее распознавать и отстаивать свои права и собственное "Я" рассказывает издание Тіme.

Иногда наше бессознательное шепчет нам прямо в ухо, что в близких отношениях или случайных встречах что-то не так, просто надо научиться его слышать, рассказывает Главред.

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Что такое манипуляция?

Манипуляция - это психологический метод воздействия, который используют люди, неспособные открыто выражать свои желания и потребности. Основная цель манипуляции - получить контроль над другими. Это может проявляться в разных формах, от навязчивого продавца до агрессивного партнера.

Как понять, что поставленная прагматическая задача достигла своих целей? Манипулирование удалось в тот момент, когда человек, для которого эта ловушка была приготовлена, начинает искренне думать, что нечестно навязанные ему истины - это чистая правда. Жертва считает продиктованные мысли своими собственными.

Манипулировать можно двумя способами:

сознательно, когда мы четко сумеем, для чего используем манипуляционные приемы

подсознательно, когда непроизвольно влияем на других людей

Однако ни один из этих способов не избавляет нас от ответственности. Для того, чтобы общаться с другими прозрачно, необходимо научиться определять манипуляционные капканы, обходить и не ставить их.

Проявления страха, долга и вины

Манипуляция часто держится на трех чувствах - страхе, обязанности и вине. Это заставляет делать то, чего вы не хотите, или чувствовать себя обязанными или виноватыми из-за отказа. Манипуляторы могут вести себя как "агрессоры", которые запугивают и подавляют, или как "жертвы", вызывающие сочувствие и ответственность за их состояние.

В транзактном анализе существует такая психосоциальная модель человеческого взаимодействия, как драматический треугольник Карпмана. Треугольник действующих лиц в драме, как описал Карпман, включает в себя роли преследователей, жертвы и спасителей.

Эти роли не всегда используются искренне для решения имеющихся проблем, а наоборот, они часто вплетаются гибко и переключаются между собой, чтобы удовлетворить неосознанные эгоистические цели, что приводит к саморазрушению и вреду. В таких драматических сценариях герои могут оставаться с ощущением оправдания и удовлетворения, но сама проблема, как правило, остается нерешенной или получает лишь частичное решение.

Сомнения в себе

Типичный прием манипуляции - так называемый газлайтинг, который заставляет сомневаться в собственной реальности, воспоминаниях и правильности своих поступков. Манипулятор может искажать сказанное, обвинять вас в том, чего вы не делали, и создавать чувство вины за вымышленные ошибки, что подрывает уверенность в себе.

Услуги с "условиями"

Манипуляция может иметь скрытые требования. Например, человек, который выглядит как доброжелательный и готовый помочь, может рассчитывать на соответствующую услугу, даже если это изначально не было оговорено. Если вы не соответствуете его ожиданиям, он может упрекнуть вас за неблагодарность.

Приемы "малых" и "больших" просьб

Часто манипуляторы начинают с маленькой просьбы, которую легко выполнить, но постепенно увеличивают требования. Другой прием - начальная большая просьба, которая вызывает отказ, после чего следует меньшая, более приемлемая просьба, которую уже легче согласиться выполнить.

Как противодействовать манипуляциям?

Для защиты от манипуляций стоит определить ситуацию и реагировать соответственно. Если ситуация токсична или опасна, целесообразно обратиться за помощью к психологам или специализированным организациям.

В более легких случаях важно соблюдать дистанцию, не позволять манипуляциям влиять на ваши эмоции, а также устанавливать четкие личные границы. Для принятия важных решений полезно взять паузу, чтобы обдумать ситуацию и избежать давления.

Именно поэтому стоит включать критическое мышление, которое позволяет анализировать и формулировать правильные выводы, рационально подходить к любой ситуации. Если школьников еще с первого класса учат правильно писать и читать, рассказывая, что такое грамота, то собственное противодействие манипуляциям и отстаивание границ стоит развивать самостоятельно.

Кстати, эксперты также поделились психологическим трюком, как лень может быть полезной, ведь безделье становится трендом и делает вас более продуктивным.

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Газлайтинг и его методы Газлайтингили газлайтинг (англ. gaslighting) - форма психологической манипуляции, целью которой является заставить жертву сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности, ставя под сомнение собственную память и здравомыслие. Существует много методов, как пишет Википедия, которые используют довольно часто: Удержание. Абьюзер делает вид, что не понимает мнение жертвы. Они отказываются слушать то, что скажет человек, которым они манипулируют. Обидчик также может обвинять жертву в том, что это она выкручивает факты. Отрицание фактов. Манипулятор ставит под сомнение память жертвы, несмотря на то, что жертва все правильно запомнила. Обидчики говорят, что этого не было, хотя человек точно знает, что это произошло. Блокировка и отвлечение. Обидчик решает, какие темы являются "хорошими" для разговора. Абьюзер будет переводить разговор с темы на тему и полностью контролировать разговор. Этот человек может сказать жертве, что она говорит не по теме, или слишком много жалуется. Обесценивание чувств и эмоций. Обидчик заставляет жертву поверить, что ее мысли или потребности не важны и что она просто слишком чувствительна. Это словесный абьюз, который унижает, преуменьшает важность чувств, мыслей и опыта. Забывание и отрицание. Обидчик делает вид, что забывает то, что на самом деле произошло. Он может отрицать наличие обещаний с его стороны или откладывать их выполнение, хотя они могут быть важными для жертвы. Хотя такое невыполнение обещаний может произойти у всех, у газлайтеров такие ситуации происходят на постоянной основе и при отсутствии на то важных причин. Они могут придумывать, или создавать искусственные барьеры, чтобы позволить себе отрицать или откладывать то, что является важным для жертвы.

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