Можно испортить до неузнаваемости: какие вещи нельзя мыть универсальным средством

Для достижения чистоты и сохранения хорошего состояния поверхностей лучше иногда обращаться к специализированным средствам.

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Некоторые вещи нельзя мыть универсальными средствами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Почему универсальное средство подходит не для каждой уборки

Почему электронные приборы не стоит чистить водой

Как лучше отчистить любимую мебель

Универсальное чистящее средство является незаменимым помощником в домашней уборке, ведь оно позволяет быстро и эффективно очищать различные поверхности в доме - от кухни до ванной комнаты. Однако не все типы поверхностей подходят для его использования, объясняют эксперты marthastewart.

Более того, уборка может закончиться даже плачевно, ведь неправильное средство может привести к нежелательным последствиям, пишет Главред.

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Что стоит избегать при использовании универсального средства:

1. Электронные устройства

Для телефонов, экранов и других электронных устройств универсальные средства могут быть опасными, поскольку влага может проникнуть внутрь и нанести долговременный вред. Лучше использовать специальные сухие или слегка влажные салфетки.

2. Деревянные поверхности

Дерево требует осторожного ухода. Универсальные средства могут повредить финишное покрытие и сделать древесину уязвимой к загрязнениям и царапинам. Для таких поверхностей подойдут специальные средства для древесины или природные очистители, такие как оливковое масло для мебели или микрофибра с мыльным раствором для пола.

3. Мрамор и гранит

Натуральный камень, такой как мрамор и гранит, легко портится от кислотных веществ, которые часто есть в универсальных средствах. Чтобы избежать потускнения и сохранить поверхность гладкой, для камня лучше использовать простой раствор мыла и микрофибру.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

4. Стекло и окна

Универсальное средство может оставлять неприятные разводы и осадок на стеклянных поверхностях. Специальные средства для стекла или растворы на основе белого уксуса эффективно очищают окна и зеркала, оставляя их безупречно чистыми.

Что такое конденсат на окнах? Когда мы видим влагу, осевшую на стеклах окон, это явление называется конденсатом. Появление конденсата связано с физическим явлением "точки росы". Так обозначают температуру, до которой должен остыть воздух, чтобы пар, содержащийся в нем, начал конденсироваться в росу. Можно сказать, что конденсат образуется тогда, когда воздух больше не в состоянии поглощать влагу. Он возникает в результате разницы температур воздуха внутри помещения и более холодной среды. Теплый и влажный воздух в комнате контактирует с более холодным стеклом, при этом происходит конденсация влаги, которая каплями стекает с поверхности стекла и рам окон. Конденсат на окнах может даже привести к образованию льда, когда на улице стоит морозная погода и металлопластиковые рамы являются мостиками для проникновения холода.

5. Мягкая мебель

Использование универсального средства для чистки пятен на обивке мебели может привести к обесцвечиванию. Чтобы избежать светлых пятен, для мебели лучше использовать средства, предназначенные для тканей или мягкий моющий раствор для точечной очистки.

6. Игрушки и предметы для домашних животных

Поскольку детские игрушки и миски для домашних животных имеют прямой контакт с детьми или животными, универсальные средства, которые могут содержать вредные вещества, лучше не использовать для их чистки. Подойдут натуральные средства или безопасные для пищевых поверхностей.

7. Ковры

Как и мягкую мебель, ковры не стоит очищать универсальными средствами, поскольку это может изменить их цвет, а чрезмерное трение способно закрепить пятна еще сильнее. Для чистки ковров можно использовать самодельный раствор на основе уксуса, соды и моющего средства.

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