Почти нереальная задача для самых внимательных: найти барса на заснеженных скалах

Пользователи сети пытаются разгадать интересную загадку на внимательность, предложенную сотрудником Индийской государственной лесной службы Рамешем Панди в Twitter.
Он опубликовал фото снежного барса, крадущегося среди скал, но заметить животное на снимке крайне сложно, пишет Главред.
"Призрачный кот! Их называют призраками гор. Сможете ли найти?" - написал Панди в Twitter.
Снежные барсы славятся своим умением маскироваться в горной среде, поэтому заметить их непросто.
Однако такие задачи стимулируют различные участки мозга, ответственные за внимание, память и логическое мышление. Это помогает улучшить решение задач и память.
Решая похожие задачки на внимательность, человек концентрируется на процессе, что способствует снижению уровня стресса. А удовольствие от правильного ответа улучшает настроение и повышает мотивацию.
Некоторым пользователям Twitter понадобилось несколько минут, чтобы разглядеть барса, а другие не смогли сделать этого без подсказки. Готовы? Вот и разгадка!
Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Другие интересные загадки на внимательность
А вот в этом задании найти овечку среди сотни козлят. Для облегчения можно разделить рисунок на небольшие участки и поочередно осматривать их.
Это задание немного сложнее - здесь нужно найти лишний предмет среди фруктовой феерии. Решая головоломку, мы сосредотачиваемся на деталях и учимся не отвлекаться, что полезно для развития внимательности и выносливости.
Ранее мы публиковали головоломку, где за 5 секунд нужно было догадаться, что именно не так на картинке. Оказалось, что найти ошибку не так просто - нужно хорошо задуматься, чтобы получить правильный ответ.
Мы также делились другой загадкой, где только гений способен найти 3 отличия за 19 секунд. Задача усложняется тем, что оба изображения почти одинаковые, и только очень внимательный сможет заметить эти различия.
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