Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Кухонная губка, которая используется годами: как часто ее надо менять и почему

Даяна Швец
4 ноября 2024, 21:06
157
Губки создают благоприятные условия для размножения микробов благодаря пористой структуре и наличию остатков пищи, которые остаются на них после мытья.
Мочалка
Мочалка / ua.depositphotos.com, скрин из видео

Главное в материале:

  • С какой частотой и как именно надо менять и мыть кухонную губку
  • Почему грязные и долго используемые губки опасны

Кухонная губка - это незаменимый инструмент на каждой кухне, который ежедневно используется для мытья посуды, тарелок и очистки поверхностей. Однако из-за постоянного контакта с грязью и водой губки быстро становятся средой для размножения бактерий. Большинство людей заменяют их не так часто, как следует, а только когда они выглядят слишком загрязненными.

Как часто нужно менять губку, чтобы избежать контакта с бактериями, объясняет Sante.

видео дня

Как часто стоит менять кухонную губку?

Если вы не помните, когда в последний раз заменяли губку, это уже признак, что стоит это сделать. На самом деле ее нужно менять раз в неделю.

Такая частота может показаться чрезмерной, но это помогает предотвратить рост бактерий и обеспечить чистоту кухни.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Почему губки накапливают бактерии?

Губки создают благоприятные условия для размножения микробов благодаря пористой структуре и наличию остатков пищи, которые остаются на них после мытья.

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Исследования, проведенные Университетом Фуртвангена, Университетом Юстуса Либига в Гиссене и Центром Гельмгольца в Мюнхене, показали, что в кухонных губках может содержаться до 362 видов бактерий.

Чем опасна грязная губка?

Около половины видов бактерий, обнаруженных в губках, относятся ко второй группе риска, то есть они могут быть потенциально вредными.

Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом, среди них - маленькие дети, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

Хотя бактерии, вызывающие диарею, редко встречаются, соблюдение высокого уровня гигиены помогает минимизировать риски.

Можно ли мыть кухонные губки?

Идея почистить губки для мытья посуды выглядит привлекательной, но на самом деле это не слишком эффективно. Чистить губки в микроволновке или стиральной машине не рекомендуется, поскольку их материал не выдерживает высоких температур.

К тому же, даже если после очистки количество бактерий временно уменьшится, со временем они быстро размножаются и становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Также Главред рассказывал, как почистить диван в домашних условиях. Избавиться от пятен и запахов можно очень легко, с помощью простого раствора.

Другие интересные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

уборка интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - Зеленский

Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - Зеленский

22:04Украина
"Громкий" закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками

"Громкий" закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками

21:20Украина
Оккупанты выходят на секретные позиции: ситуация в Часовом Яру напряженная

Оккупанты выходят на секретные позиции: ситуация в Часовом Яру напряженная

21:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма совершила каминг-аут

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма совершила каминг-аут

Последние новости

22:04

Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - Зеленский

21:20

"Громкий" закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками

21:06

Кухонная губка, которая используется годами: как часто ее надо менять и почему

21:02

Оккупанты выходят на секретные позиции: ситуация в Часовом Яру напряженная

21:00

Канада готовит отправку первой систему ПВО NASAMS: Зеленский раскрыл детали решения

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - КоваленкоРоссия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко
20:19

Снится метель и снег: эксперты растолковали известное сновидение

20:13

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

19:59

РФ использует украинские SIM-карты для своих дронов: аналитик раскрыл новую схему атак

19:58

Это бюджет смерти для простых украинцев, - Тимошенко о недофинансировании социальных сферВидео

Реклама
19:58

Можно ли заменить соду разрыхлителем: маленькая хитрость для хозяек

19:55

Онлайн-отсрочка в "Резерв+": в Минобороны сообщили об изменениях

19:32

"Мы приняли решение": Шольц сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

19:25

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

19:10

Путин играет на равновесие и расколмнение

19:09

Позиция Германии четкая: Украина должна вступить в НАТО - Бербок

19:05

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

18:56

Какое вознаграждение РФ готовит солдатам КНДР за участие в войне: в СМИ раскрыли детали

18:56

"Стал полем для разочарований": Пятов назвал виновного в его разводе с женой

18:53

Миф или печальная реальность: почему нельзя пить чай с медом - настоящая причинаВидео

18:47

Как ВСУ брали в плен россиян на Курщине: полковник рассказал интересные детали

Реклама
18:39

Будете обречены на одиночество: что нельзя делать 5 ноября - приметы

18:34

Харрис VS Трамп: чем завершится битва за Белый дом и чего ждать Украине

18:31

Почему собаки любят спать на спине: неожиданное объяснение ветеринара

17:57

Запад присоединился: за выводом из строя российских НПЗ стоят не только ВСУ - СМИ

17:55

Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express

17:34

Победы Путину не видать: в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США

17:34

Остановка войны по китайскому плану мира: у Зеленского сделали важное заявление

17:20

ТОП-3 самых терпеливых знаков зодиака: кто точно умеет дождаться своего счастья

17:07

Как почистить гранат всего за 6 движений: невероятные лайфхаки из Сети

17:03

Нужны не слова, а действия: может ли Запад повлиять на Китай, Иран и КНДР - ШамшурВидео

16:53

Цифры расскажут все: как дата рождения влияет на судьбу человека

16:45

Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

16:39

Будут свежие очень долго: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить бананы

16:36

Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

16:34

Статус марионетки и "беззубая армия": детали соглашения, которое предлагала РФ

16:34

После рассказа про развод: звезда "Крепостной" во второй раз беременна

16:32

Расходная химчистка не понадобится: как почистить диван в домашних условиях

16:21

Шеф-редактор канала Порошенко с поддельным диагнозом пытался бежать в Польшу - СМИ

16:19

Ободрит Путина и разожжет войну: в ЕС боятся победы Трампа - Politico

15:54

"Важно, чтобы энергосистему не атаковали": Ермак о вопросе переговоров Украины с РФ

Реклама
15:41

Украинцам пересчитали жилищные субсидии: как узнать размер помощи

15:41

Чем отличается поваренная соль от каменной: какая самая полезная соль для блюдВидео

15:34

Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

15:26

Настоящее блаженство: где лучше всего гладить кота, а к чем лучше не прикасаться

15:19

"Логистически выгодный город": где враг сконцентрировал основные усилия - офицер

15:12

"Пока мы спали": Лайма Вайкуле попала под соснопад

14:38

Рождественник забуяет обильным цветом: эксперты объяснили, как подобрать уход

14:35

Кто на картинке левша: нужно разгадать загадку за 7 секунд

14:34

Как на украинском сказать "лонгрід": не все знают правильный ответВидео

14:26

"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять