Кухонная губка, которая используется годами: как часто ее надо менять и почему

Губки создают благоприятные условия для размножения микробов благодаря пористой структуре и наличию остатков пищи, которые остаются на них после мытья.

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Главное в материале:

С какой частотой и как именно надо менять и мыть кухонную губку

Почему грязные и долго используемые губки опасны

Кухонная губка - это незаменимый инструмент на каждой кухне, который ежедневно используется для мытья посуды, тарелок и очистки поверхностей. Однако из-за постоянного контакта с грязью и водой губки быстро становятся средой для размножения бактерий. Большинство людей заменяют их не так часто, как следует, а только когда они выглядят слишком загрязненными.

Как часто нужно менять губку, чтобы избежать контакта с бактериями, объясняет Sante.

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Как часто стоит менять кухонную губку?

Если вы не помните, когда в последний раз заменяли губку, это уже признак, что стоит это сделать. На самом деле ее нужно менять раз в неделю.

Такая частота может показаться чрезмерной, но это помогает предотвратить рост бактерий и обеспечить чистоту кухни.

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Почему губки накапливают бактерии?

Губки создают благоприятные условия для размножения микробов благодаря пористой структуре и наличию остатков пищи, которые остаются на них после мытья.

Santé+ Magazine Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Исследования, проведенные Университетом Фуртвангена, Университетом Юстуса Либига в Гиссене и Центром Гельмгольца в Мюнхене, показали, что в кухонных губках может содержаться до 362 видов бактерий.

Чем опасна грязная губка?

Около половины видов бактерий, обнаруженных в губках, относятся ко второй группе риска, то есть они могут быть потенциально вредными.

Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом, среди них - маленькие дети, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

Хотя бактерии, вызывающие диарею, редко встречаются, соблюдение высокого уровня гигиены помогает минимизировать риски.

Можно ли мыть кухонные губки?

Идея почистить губки для мытья посуды выглядит привлекательной, но на самом деле это не слишком эффективно. Чистить губки в микроволновке или стиральной машине не рекомендуется, поскольку их материал не выдерживает высоких температур.

К тому же, даже если после очистки количество бактерий временно уменьшится, со временем они быстро размножаются и становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

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