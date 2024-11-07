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Искусство лени: как безделье становится трендом и делает вас продуктивным

Даяна Швец
7 ноября 2024, 14:04
161
Наш мозг именно в моменты покоя начинает генерировать новые идеи, ведь мысли путешествуют в интересных направлениях.
Эксперты объяснили, почему лениться бывает полезно
Эксперты объяснили, почему лениться бывает полезно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что интересного можно узнать:

  • Почему позволить мозгу абсолютное бездействие бывает полезно
  • Какие есть лучшие тактики для хорошей продуктивности

Когда мы слышим слово "лень", на ум приходит часто только негативная окраска такого времяпрепровождения. Однако этот процесс может иметь и другие значения. Например, рассматриваться не как постоянное отвлечение на пустяковые занятия, а наоборот. Быть осознанным ничегонеделанием, пишет Главред.

Не забыть перекус на работу, забежать к мастеру подшить любимое пальто, купить корм коту, записаться на маникюр - в современном мире бесконечных задач мы редко позволяем себе по-настоящему расслабиться. Вместо того, чтобы заняться медитацией души и тела, наше свободное время заполнено переключением между различными отвлечениями, что в результате делает нас даже более уставшими. Однако наш мозг именно в моменты покоя начинает генерировать новые идеи, ведь мысли путешествуют в интересных направлениях.

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Одно исследование, как объясняет издание Тime, которое периодически отслеживало мысли людей во время их блуждания ума, пришло к интересному выводу.

Обычно разум блуждает в будущее (48% времени), в настоящее (28%) и в прошлое (12%), а остальное время витает в нейтральных мыслях или вообще в пустоте.

Что за издание - "Тime"?

"Time " - еженедельный американский журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одно из старейших и самых влиятельных изданий в Соединенных Штатах и мире, с еженедельным тиражом только в США около 4 млн экземпляров. Журнал также имеет региональные филиалы - так называемое европейское, тихоокеанское и азиатское издание, пишет Википедия.

Хотя сами проценты не так важны, это показывает, что такие путешествия мыслей не являются напрасными.

Бездействующий ум позволяет нам выполнять три важные функции:

Отдых

Когда наш ум в состоянии покоя, отдыхает и вся нервная система. Если позволить себе путешествовать мыслями - в состоянии "рассеянного внимания", - не нужно контролировать каждую мысль. Это помогает восстановить энергию, благодаря чему мы потом сможем работать с большей сосредоточенностью. Чтобы усилить этот эффект, полезно сочетать отдых внимания с приятными и привычными делами, такими как творческие занятия, прогулка без телефона или бег без музыки. Рутинные действия также способствуют возникновению новых творческих идей.

Планирование

Исследования показывают, что в состоянии рассеянного внимания мы думаем о будущем в 14 раз чаще, чем когда сосредоточены. Мы также чаще обдумываем свои долгосрочные цели, когда наш ум находится в покое. Выполнить эти цели - это уже другая задача, но такой "стратегический отдых" позволяет нам напомнить себе о своих намерениях и целях.

Нахождение новых идей

Наш блуждающий ум способен сочетать прошлое, настоящее и будущее. Это помогает нам достигать значительно большего количества творческих инсайтов, чем в состоянии концентрации. Например, вы можете вспомнить идею, которую прочитали несколько недель назад, и увидеть, как она может решить вашу текущую рабочую проблему. Наиболее нестандартные и полезные идеи появляются именно во время рассеянного внимания.

"Лучшие тактики производительности - это те, что за каждую минуту, вложенную в них, возвращают нам еще больше времени, позволяя достигать большего и работать эффективнее. Я включаю лень в эту категорию. Когда мы ничего не делаем, это может выглядеть так, будто мы не продуктивны. Но на самом деле происходит совершенно противоположное. Скорее всего, вам стоит лениться чаще. Будь то для отдыха мозга, или для новых идей, или для обдумывания планов на будущее - иногда лучший способ достичь успеха заключается в том, чтобы не делать ничего вообще", - отмечает издание.

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