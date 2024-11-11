От чистки салона до разморозки: как можно использовать отпариватель для одежды

Отпариватель может помочь быстро уладить сразу несколько домашних дел, которые вы, возможно, откладывали в дальний ящик.

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Как можно полезно и интересно использовать отпариватель / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как отпариватель для одежды может помочь разморозить морозильник

Почему отпариватель для одежды - отличный помощник в уборке

Отпариватель для одежды - это удобный инструмент для удаления складок и освежения вещей, но его можно использовать и для других домашних задач, объясняют эксперты marthastewart.

Благодаря высокой температуре пара этот прибор способен не только очищать, но и дезинфицировать многие предметы в доме, такие как окна, шторы и другие поверхности, пишет Главред.

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Очистка жира

Горячий пар прекрасно растворяет жир и масло, что позволяет легко очистить кухонные поверхности, такие как плита, вытяжка, духовка или гриль. Для этого нужно подогреть загрязненный участок паром, а после этого стереть растворенный жир микрофиброй.

Дезинфекция столешниц

Отпариватель можно использовать для очистки столешниц из непористых материалов, поскольку высокая температура помогает уничтожать бактерии. Отпаренные поверхности следует протереть сухой микрофиброй, чтобы избежать остатков влаги.

Чем очистить пятна на ковре / Инфографика: Главред

Чистка дивана

Отпариватель помогает чистить диваны без съемных чехлов. Сначала нужно пропылесосить диван, обработать пятна, а затем пройтись отпаривателем по поверхности. Если ткань накопила много влаги, стоит просушить диван феном.

Обновление штор

Чтобы вернуть шторам ухоженный вид, стоит пройтись по ним отпаривателем - это одновременно удалит складки и продезинфицирует ткань. Однако перед использованием отпаривателя нужно снять пыль пылесосом или липким валиком для одежды.

Очистка швов между плиткой

Пар хорошо удаляет грязь и накипь из межплиточных швов. Для этого надо провести отпаривателем вдоль линии шва на небольшом расстоянии от плитки, а после очистки протереть поверхность микрофиброй.

Размораживание морозильника

Отпариватель может помочь быстро удалить лед из морозильной камеры. Сначала нужно освободить морозильник, а затем осторожно обработать стенки паром, чтобы ускорить размораживание, избегая чрезмерной влажности.

Чистка душевых дверей

Пар является отличным средством для очистки и дезинфекции стеклянных дверей душевой кабины. После обычного мытья дверей можно провести по стеклу отпаривателем, а избыток влаги снять скребком.

Очистка окон

Для окон, которые часто трудно отчистить без разводов, можно использовать отпариватель, проведя им сверху вниз, а затем протереть стекло скребком. Важно не использовать отпариватель на окнах во время мороза, чтобы избежать риска повреждения стекла.

Чистка салона автомобиля

Отпариватель также подходит для ухода за салоном автомобиля, помогая добраться до труднодоступных мест и дезинфицировать обивку. Сначала нужно провести стандартную уборку и пылесосить, а затем очистить труднодоступные участки и окна паром.

Очистка зеркал

Для очистки зеркал следует использовать низкий температурный режим отпаривателя. После прохождения отпаривателем по поверхности лишнюю влагу можно стереть микрофиброй или скребком, оставляя зеркало чистым и без разводов.

Кстати, также эксперты рассказывали, какие вещи нельзя мыть универсальным средством. Дело в том, что не все типы поверхностей подходят для его использования.

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Принцип действия отпаривателя для одежды Принцип действия отпаривателя для одежды основан на свойстве горячего пара распрямлять волокна ткани, придавая изделию опрятный вид. Основными компонентами классического отпаривателя являются: Парогенератор. Общее название устройства для генерации пара. Парогенератор включает в себя бойлер, ТЭН, насос для подкачки воды, панель управления и корпус прибора; Бойлер или паровой котел, помещенный в пластиковый корпус. Сюда заливается вода, из которой путем нагревания образуется пар; Шланг для подачи пара. Крепится к парогенератору. Через него нагретый пар подается в паровой утюг; Паровой утюг. Устройство, с помощью которого непосредственно осуществляется отпаривание. Имеет несколько отверстий (чаще всего 6), на сопле для выпуска пара. Иногда паровые утюги снабжены нагревательным элементом, препятствующим возникновению конденсата. Паровой утюг, изготовленный из металла, позволяет совмещать функции отпаривателя и утюга; Телескопическая стойка. На нее помещаются вешалка для одежды и паровой утюг; Вешалка позволяет вешать одежду на стойку в вертикальном положении, наиболее удобном для отпаривания. В связи с этим устройство нередко называют вертикальным отпаривателем, пишет Википедия.

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