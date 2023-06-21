Опытные женщины назвали 5 хитростей, которые должен знать каждый

Изначально они делились лайфхаками специально для женщин, но как оказалось, хитрости предназначены для всех.

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Женщины назвали 5 хитростей, которые должен знать каждый / Коллаж Главред, фото: Главред

Хитрости и секреты, которые могут упростить жизнь, всегда ценятся, а женщины в этом деле настоящие мастера.

В сообществе BuzzFeed опытные женщины раскрыли свои "фишки", которые они проверили на собственном опыте. Изначально они делились лайфхаками специально для женщин, но как оказалось, хитрости предназначены для всех.

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Деньги в чехле

Мало кто знает, но обычный чехол от телефона может выручить в любой момент.

"Я держу 20- или 50-долларовую купюру (можно и гривны) между телефоном и чехлом для телефона, чтобы всегда иметь под рукой дополнительные деньги. Это полезно, когда вы понимаете, что забыли кошелек дома или оказались в месте, где нужны только наличные".

Никакого запаха лука и чеснока

"Если вы готовите, то можете избавиться от запаха лука или чеснока на руках, потирая ими внутреннюю часть раковины (при условии, что она из нержавеющей стали и чистая)", - советует опытная хозяйка.

Не стыдно выйти в люди

"Если я опаздываю и моя блузка помята, я бросаю ее в сушилку с несколькими кубиками льда. Тепло от сушилки плавит кубики, давая одежде лишь немного равномерно распределенной влаги. Каждый раз без складок, а затем, если край или воротник нуждаются в небольшом дополнительном выпрямлении, я прохожусь по ним своим выпрямителем для волос", - рассказала хитрая женщина.

Сохраните информацию о себе

"Запишите все свои параметры тела в заметки на смартфоне, чтобы, когда вы ходите за покупками, вы всегда могли выбрать правильный размер. Обновляйте их раз в год или когда ваше тело меняется", - поделилась лайфхаком изобретательная женщина.

Напоминалка о лекарствах

"Если вы принимаете лекарства, сфотографируйте флаконы и сохраните их в своем телефоне. В экстренной ситуации вы, вероятно, забудете такие вещи, как точные дозировки и названия", - рассказала женщина.

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