Нужна крышка и полотенце: женщина показала невероятный лайфхак для уборки

Удивительная хитрость поможет вам сэкономить время во время уборки.

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Женщина показала невероятно полезный лайфхак для уборки / скриншот с видео

Чистка мягкой мебели временами превращается в настоящее испытание. Пиль, которая как магнитом прилипает к обивке, можно удалить пру помощи уксуса средства для мытья посуды или же специализированных средств.

Но авторы YouTube-канала simple & fast пошли дальше и придумали довольно простой и эффективный способ. Женщина на видео показала, как можно удалить грязь с ткани, используя всего пару вещей, которые у всех на под рукой.

Все, что нам нужно, это пол-литра теплой воды, столовая ложка пищевой соды и столовая ложка мыла для посуды.

Но главное здесь - это крышка для кастрюли или сковородки, которая должна изменить ситуацию и помочь нам лучше контролировать процесс очистки.

Как это работает?

Сначала возьмите миску и смешайте пищевую соду и мыло для посуды в теплой воде.

Затем возьмите полотенце из микрофибры и дайте ему пропитаться в течение нескольких минут, а затем выньте его и выжмите.

Убедитесь, что оно не мокрое, когда вы будете его использовать, просто влажное.

Теперь возьмите крышку и положите ее на полотенце, затем оберните ее так, чтобы полотенце закрыло крышку, и все это стало инструментом.

Женщина показала невероятный лайфхак для уборки / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как можно почистить диван и ковры за считанные минуты с помощью крышки кастрюли:

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