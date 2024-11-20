Откуда на самом деле происходит 'медовый месяц': неожиданное объяснение фольклориста

Вы узнаете:
- Что означает термин "медовый месяц"
- Откуда происходит традиция "медового месяца"
Термин "медовый месяц" является привычной традицией для молодоженов, но его происхождение может быть неожиданным для многих. Эксперт по кельтским традициям и фольклору Серен Хоули-Плоуз объяснила его значение и историю, пишет Mirror.
Главред узнал о происхождении термина "медовый месяц".
Серен заметила, что этот термин на самом деле намного старше, чем большинство людей осознает. Упоминания о "медовом месяце" можно проследить до пятого века в Европе.
"Мы называем это медовым месяцем, потому что традиционно после свадьбы пара пила медовуху - ферментированный медовый напиток - в течение полного месяца после свадьбы, отсюда и термин "мед и месяц", - пояснила Серен.
Медовуха была популярной из-за своей репутации афродизиака, и ее употребление считалось благоприятным для повышения фертильности молодоженов. Это, в свою очередь, символизировало удачу для супругов.
Однако сегодня значение этого термина изменилось. Сейчас "медовый месяц" часто ассоциируется с отпуском, который молодожены проводят вместе, обычно за границей.
Серен обратилась к своим подписчикам с вопросом, стоит ли вернуть традицию и поощрять молодоженов пить медовуху в течение месяца после свадьбы. Многие люди поддержали идею возродить традицию, а один пользователь даже поделился, что он всегда дарит медовуху на свадьбу в качестве подарка.
Также отмечено, что традиция медовухи все еще популярна в определенных регионах, например, в Бретани (Франция). Там медовуху, или местную ее разновидность "Chouchen", подают молодоженам во время свадьбы.
Интересно, что обычай "медового месяца", о котором упоминает Серен, в первые времена не был таким романтичным, как сейчас. Обычай медового месяца появился в Великобритании в 19 веке. Сначала это было путешествие молодоженов, чтобы навестить родственников и друзей, которые не смогли быть на свадьбе. Только в конце 1800-х годов медовый месяц начал приобретать современный вид - романтического отпуска для молодоженов.
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The Daily Mirror
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