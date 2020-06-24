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Почему нельзя отмечать 40-летие: приметы

Цифра 40 связана с некими испытаниями, трудностями, искушениями.

24 июня 2020, 11:45
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Цифра 40 связана с некими испытаниями, трудностями, искушениями/Pixabay

Наряду с подарками, которые нельзя дарить, существует поверье и относительно даты. Так, есть примета, что сороковый день рождения отмечать и праздновать нельзя. С этой датой связаны приметы и каждый юбиляр, принимающий решение относительно предстоящего дня рождения, сто раз подумает: отмечать 40 лет или устроить скромные посиделки со своими домочадцами.

Так что же стоит за этой "магической" цифрой, которая так пугает каждого человека? Оказывается, есть несколько причин.

Причины

1. Религиозная

Цифра 40, которая не раз встречается в Библии, несет в себе определенный смысл. Так, 40 дней длился всемирный потоп. Сорок дней еврейский народ бродил по пустыне. Кроме того, считается, что после смерти человека, его душа еще 40 дней находится рядом с его близкими, завершая недоделанное.

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Эта цифра связана с некими испытаниями, трудностями, искушениями. Поэтому и отмечать эту дату не принято.

2. Завершающая

Считается, что именно в 40 лет от человека отделяется его ангел-хранитель, выпуская его из-под своей защиты. Поэтому, повода для веселья тут нет. Кто будет рад тому, что его самый ответственный защитник, "сложил" свои полномочия?

3. Азиатская

У азиатских народов цифра 4 вызывает у людей тетрафобию, то есть иррациональную боязнь числа 4. Это явление получило наибольшее распространение в Китае, Корее и Японии. Причиной страха перед четверкой является то, что китайский иероглиф "сы", обозначающий это число, произносится почти так же как слово "смерть". Разница здесь только в том, какой тон используется при произношении.

К примеру в Китае, проживая на 24-ом этаже, вы не найдете такой кнопки в лифте. Ваш этаж будет называться 23А. Опять же, это связано с негативным оттенком цифры 4.

Поэтому, некоторые полагают, что 40 лет - не повод для праздника.

4. Буквенная

Если разобрать слово "сорок" по частям, то можно увидеть, что оно состоит из двух слов: "сор" - мусор, грязь, и "рок" - фатум, неизбежность. Суеверные люди видят в этом "нечистый" знак и предпочитают не искушать судьбу.

5. Астрологическая

С 39 до 43 лет человек находится под важной "протекцией" планеты Уран, который на этом этапе становится в оппозицию себе же на астрологической карте рождения человека. Считается, что смена положения планеты сулит радикальные изменения. Тут и статус, и работа, и жизненные приоритеты. Неспроста у людей на 40-летнем рубеже возникает кризис. Это все планета, вносящая сумбур и путаницу в размеренный и устоявшийся жизненный ритм.

А значит, нужно сосредоточится на себе и своих ощущениях, чтобы не оказаться в депрессии. Поэтому и праздновать данную переломную дату не стоит. Лучше дождаться более стабильных времен.

Как обмануть дату?

Впрочем, если сильно хочется веселья, но предрассудки не позволяют расслабиться, есть способ обмануть прихотливую дату. К примеру, можно отметить свой юбилей в 40 лет и 1 день. Так и праздник состоится, и совесть будет чиста.

астролог приметы суеверия
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