Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: привычка, которая обрекает на беды

Главред расскажет, почему нельзя оставлять ложку в кружке с чаем и к чему это может привести.

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Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке / коллаж: Главред, фото: pexels

С детства многие знают, что пить чай с ложкой в чашке - дурной тон, однако мало кто знает, почему. Мы расскажем, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке.

Нужно ли вытаскивать ложку из чая - начнем с простого

Объясняя, почему необходимо доставать ложку из чашки перед тем, как выпить чай, стоит сказать о практической стороне. Ложка в чашке банально может привести к травме лица или, куда хуже - к травме глаз. Также, оставленную в чашке ложку можно задеть и перевернуть кружку, что приведет к тому, что чай или другой напиток разольется. Однако есть и другие стороны этого вопроса.

Почему нельзя оставлять ложку в кружке с чаем

Все украинцы давно живут в системе традиций и примет, которые из поколения в поколение передавались предками. Согласно сказаниям наших предшественников - ложка, которую человек оставляет в чашке, служит удобным мостом для темных сил, чтобы проникнуть в напиток. Вместе с напитком зло проникает в человека и значительно портит его жизнь. Некоторые и вовсе убеждены, что таким образом незамужняя девушка навсегда может остаться незамужней, а другой человек - бедным и нездоровым. Также не стоит не только оставлять ложку в чашке, но и оставлять на столе чашку с недопитым чаем. Почему - расскажем далее.

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Почему нельзя оставлять недопитую чашку

Восточные традиция гласят, что недопитый чай в чашке может забрать у владельца его жизненные силы, а также повлечь за собой расставания с близкими и дорогими людьми в том случае. если чай был выпит с ними.

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