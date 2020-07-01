Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы

Зеркала часто используют в гаданиях и разных магических ритуалах / фото С. Лебедева

Есть вещи, которые в народе имеют плохую репутацию и их делать нельзя. Например отмечать сорокалетие или дарить часы. Но еще больше всяких историй и поверий связаны с зеркалами.

Зеркала обладают удивительной энергетикой. Считается, что они имеют память, могут влиять на судьбу и даже управляют некоторыми волшебными способностями. Не зря зеркала часто используют в гаданиях и разных магических ритуалах.

С зеркалами связано множество поверий. Одно из них гласит, что нельзя смотреть в зеркало ночью. Некоторые люди верят, что открывается портал в потусторонний мир и нечистые силы могут влиять на душу живого человека.

Еще одна причина связана с той же нечистью. В народе считалось, что потусторонняя сила, разгуливая в параллельном мире слишком близко подходит к зеркалу и человек, смотрящий в зеркало ночью, рискует увидеть ее и сильно испугаться.

Кроме того, когда-то верили, что души умерших ночью имеют возможность оказаться в доме живого. Это связано с тем, что ночью энергетика зеркала становится особенно сильной. Некоторые даже полагают, что ночные зеркала становятся "пылесосами" и вытягивают из человека энергию, силы и здоровье.

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Согласно Фэн-шуй, зеркала также не лучшие друзья для спальни. Так, специалист по Фэн-шуй Виктор Чунг наводит причины, по которым лучше миллион раз подумать, прежде чем установить зеркало у себя в спальне.

1. Истощает энергию и создает бессонницу

Это связано с тем, что зеркало удваивает и отражает все виды энергии. Это нарушает спокойствие, необходимое в спальне для лучшего сна.

2. Кошмары

По словам специалиста, когда мы спим, наша душа, то есть астральное тело, покидает физическое тело. Когда душа видит свое собственное отражение, она пугается. Отсюда и дурные сны и ночные кошмары. Кроме того, когда душа возвращается к телу, она может ошибочно принять изображение в зеркале за реальное тело. Есть некоторые доказательства существования астрального тела и того, что оно выходит из физического тела во время сна.

3. Тревожный сон

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что наши глаза фиксируют движение через нервный контур в сетчатке в задней части наших глаз. Естественно, наше внимание привлекают любые движения, будь они перед глазами или далеко. Поэтому, если есть зеркало рядом с вами, когда вы спите, вы заметите любое движение от отражения, если в этот момент вы спали с полуоткрытыми веками. Это может испугать.

4. Что-то зеленое

Поскольку большинство зеркал не являются идеальными отражателями, иногда вы можете увидеть немного зеленого в отражении. И это может вас удивить. Зеркала не отражают весь спектр света.

5. Странные звуки

Зеркала предназначены не только для отражения света и изображений, но и для отражения звуков. Звук считается типом "Ци" в Фэн-шуй, и зеркала отражают звук обратно в комнату, а не просто поглощают его. И это может повлиять на качество вашего сна.

Если вас беспокоит зеркало, просто прикрывайте его тканью на ночь, чтобы оно не отражало вас и вашу кровать. Если же вас не беспокоит зеркало, то вам ничего не нужно с этим делать.