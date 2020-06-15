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Почему плачет младенец: самые частые причины

15 июня 2020, 15:07

Названы наиболее частые причины детского плача.

младенец
Названы наиболее частые причины детского плача / УНИАН

Плач грудничка часто становится причиной беспокойства для молодых родителей. Считается, что малыш таким образом коммуницирует с домочадцами и от 2 до 3 часов плача в день - это норма. Однако, есть и серьезные причины, когда плач - это сообщение грудничка о том, что с ним не все хорошо.

Вот наиболее частные причины почему плачет младенец и способы его успокоить.

Почему плачет грудничок

Голод

В течение первых 3 месяцев своей жизни новорожденные, как правило, кушают каждые пару часов. Когда они хотят еды, они обычно кричат коротко, с интонацией "вверх-вниз".

Как успокоить:

Предложите свою грудь или бутылочку, чтобы посмотреть, поможет ли это. Даже если он не голоден, ваш ребенок может просто захотеть пососать что-нибудь для комфорта. Вы можете использовать пустышку, но все же лучше дать грудь. Пустышка может заменить малышу кормление, а также вызвать отказное поведение от груди.

Усталость

В отличие от большинства взрослых, переутомленные или уставшие дети часто становятся суетливыми, но не вялыми.

Как успокоить:

По одной из версий, один из лучших способов уложить спать - это пеленание. Оберните ребенка плотно в пеленку или одеяло, оставив только голову и шею. Это помогает имитировать утробу матери. Также может помочь смена обстановки или прогулка с коляской.

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Еще один лайфхак - это поездка на автомобиле: вибрация мотора может заставить малыша быстро уснуть.

Аллергии

Кормящая мать может передать то, что она ест, через грудное молоко. Это может расстроить животик ребенка.У малыша может быть аллергия или чувствительность к коровьему молоку, орехам, пшенице или другим продуктам.

Как успокоить:

Если вы думаете, что у вашего ребенка аллергия на некоторые продукты, поговорите с педиатром. Врач может предложить вам прекратить употреблять какой-то продукт на одну неделю, чтобы проверить, уменьшается ли суетливость вашего ребенка. Если вы используете детскую смесь, спросите своего врача о переходе на другую.

Рефлюкс

Плач сразу после кормления может быть признаком изжоги.

Как успокоить:

Делайте перерывы и давайте малышу отрыгивать во время еды. Если малыш находится на искусственном вскармливании, вы можете попробовать специальные соски и бутылки, предназначенные для предотвращения глотания слишком большого количества воздуха. Если это не поможет, виноват рефлюкс. Поговорите со своим педиатром.

Колики

1 из 5 новорожденных страдают этим заболеванием. Обычно это происходит в течение первого месяца после рождения. Эти внезапные приступы плача могут быть громче чем обычно. При этом у малыша багровеет лицо, наблюдается твердый живот, а также сгруппированы ножки.

Как успокоить:

Непонятно, что вызывает колики, но обычно они прекращаются сами по себе на 3 или 4 месяца. До этого вы можете: погулять с ребенком, включить пылесос или фен, предложить соску. Спросите своего врача, могут ли помочь экстракты фенхеля, ромашки или других растительных лекарственных средств.Делайте перерывы для себя, чтобы лучше заботиться о своем ребенке.

Если ваш ребенок продолжает плакать в течение длительного времени, проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что ничего серьезного не происходит.

Привычки сна

К 6 месяцам ваш ребенок сможет самостоятельно засыпать. Но иногда они могут не захотеть ложиться спать без мамы. Даже после того, как они вошли в режим сна, у них могут возникнуть проблемы с засыпанием, если они заболели или произошли перемены в доме.

Как успокоить:

Не чувствуйте себя виноватым за игнорирование вопля вашего ребенка. Исследования показывают, что постепенно позволение вашему ребенку плакать, поможет им научиться засыпать быстрее и дольше спать.

В каких случаях звонить врачу:

  • Если ребенок не успокаивается в течение 2 часов;
  • Если у ребенка повышена температура;
  • Если ребенок отказывается от еды;
  • Если у ребенка рвота;
  • Если ребенок не ходит в туалет или имеет кровянистые выделения вместе с мочой или калом;
  • Если ребенок ни на что не реагирует.
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