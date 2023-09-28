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Подручное средство удивит результатом любого: чем быстро разгладить морщины

Елизавета Бельмас
28 сентября 2023, 19:07
Главред расскажет о невероятном народном средстве, которое помоет разгладить морщины на лице.
Чем быстро разгладить морщины
Чем быстро разгладить морщины / коллаж: Главред, фото: скриншот

Каждый помнит свою первую морщинку на лице и шок от происходящего. Любая женщина мечтает оттянуть появление складок на лице как можно долше, однако не все знают, какое народное средство помогает от морщин. Об этом мы и расскажем.

А если вам интересна тема здоровя, рекомендуем прочитать наш материал: Как быстро отрезветь: три шага на пути к хорошему самочувствию, если "перебрал".

На сайте редакции Tips and Tricks рассказали о том, как уменшить морщины на лице, используя самые обычные средства.

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Чем быстро разгладить морщины

От морщин можно сделать маску, эффект от которой некоторых удивляет моментально.

Вам понадобится:

  • 1 столовая ложка меда
  • 1 яичный белок
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка оливкового масла

Как приготовить:

В небольшой миске смешайте мед, яичный белок, лимонный сок и оливковое масло до получения однородной пасты. Тщательно очистите лицо и высушите его, затем нанесите на него смесь, уделяя особое внимание участкам с тонкими линиями и морщинами. Оставьте маску на 15-20 минут, смойте маску теплой водой и промокните лицо чистым полотенцем.

Для достижения результатов используйте эту маску один или два раза в неделю. Натуральные ингредиенты этой маски работают, увлажняя кожу, повышая выработку коллагена и уменьшая появление морщин.

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морщины интересные новости
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