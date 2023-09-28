Подручное средство удивит результатом любого: чем быстро разгладить морщины

Каждый помнит свою первую морщинку на лице и шок от происходящего. Любая женщина мечтает оттянуть появление складок на лице как можно долше, однако не все знают, какое народное средство помогает от морщин. Об этом мы и расскажем.
А если вам интересна тема здоровя, рекомендуем прочитать наш материал: Как быстро отрезветь: три шага на пути к хорошему самочувствию, если "перебрал".
На сайте редакции Tips and Tricks рассказали о том, как уменшить морщины на лице, используя самые обычные средства.
Чем быстро разгладить морщины
От морщин можно сделать маску, эффект от которой некоторых удивляет моментально.
Вам понадобится:
- 1 столовая ложка меда
- 1 яичный белок
- 1 чайная ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка оливкового масла
Как приготовить:
В небольшой миске смешайте мед, яичный белок, лимонный сок и оливковое масло до получения однородной пасты. Тщательно очистите лицо и высушите его, затем нанесите на него смесь, уделяя особое внимание участкам с тонкими линиями и морщинами. Оставьте маску на 15-20 минут, смойте маску теплой водой и промокните лицо чистым полотенцем.
Для достижения результатов используйте эту маску один или два раза в неделю. Натуральные ингредиенты этой маски работают, увлажняя кожу, повышая выработку коллагена и уменьшая появление морщин.
Также вам может быть интересно:
- Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально
- Баклажаны на зиму: быстрый рецепт от Евгения Клопотенко
- Стрижка привлечет внимание Купидона: лунный календарь стрижек на октябрь 2023