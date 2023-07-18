"Посмотрите, чистая": девушка показала, как легко удалить ржавчину с инструментов

Она рассказала, как с помощью домашнего средства удалось восстановить ржавые садовые ножницы.

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Девушка показала, как удалить ржавчину с инструментов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

​Самый важный совет по уборке, который следует запомнить, заключается в следующем: белый уксус очистит все. Грязное белье, грязный кафель в ванной, испачканные столешницы, а теперь, как сообщает девушка Никки Адамс, и старые и садовые инструменты.

В своем TikTik она рассказала, как с помощью этого домашнего средства удалось восстановить ржавые садовые ножницы.

Как очистить инструменты от ржавчины?

Кислотность белого уксуса делает его идеальным чистящим средством, поскольку она достаточно сильна, чтобы растворять сильные скопления жира, грязи и копоти.

видео дня

Как обнаружила Никки, он также помогает и в борьбе со ржавым металлом. В своем видеоролике на канале TikTok она наполняет миску белым уксусом, убедившись, что его достаточно для полного погружения лезвий ножниц.

Как убрать ржавчину в домашних условиях / скриншот с видео

Затем она оставляет ножницы замачиваться на три дня. Однако уже через пару часов видно, что уксус делает свое дело. Застывшая ржавчина практически соскальзывает с лезвий.

Следующим шагом обычно является чистка ножниц стальной ватой, но если у вас ее нет, Адамс говорит, что можно использовать алюминиевую фольгу, свернутую в шарик.

"Я была так впечатлена. Посмотрите, какая чистая штука", - говорит она, держа в руках свои блестящие садовые ножницы.

Как убрать ржавчину / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как очистить металл от ржавчины в домашних условиях:

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