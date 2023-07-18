"Посмотрите, чистая": девушка показала, как легко удалить ржавчину с инструментов

Самый важный совет по уборке, который следует запомнить, заключается в следующем: белый уксус очистит все. Грязное белье, грязный кафель в ванной, испачканные столешницы, а теперь, как сообщает девушка Никки Адамс, и старые и садовые инструменты.
В своем TikTik она рассказала, как с помощью этого домашнего средства удалось восстановить ржавые садовые ножницы.
Как очистить инструменты от ржавчины?
Кислотность белого уксуса делает его идеальным чистящим средством, поскольку она достаточно сильна, чтобы растворять сильные скопления жира, грязи и копоти.
Как обнаружила Никки, он также помогает и в борьбе со ржавым металлом. В своем видеоролике на канале TikTok она наполняет миску белым уксусом, убедившись, что его достаточно для полного погружения лезвий ножниц.
Затем она оставляет ножницы замачиваться на три дня. Однако уже через пару часов видно, что уксус делает свое дело. Застывшая ржавчина практически соскальзывает с лезвий.
Следующим шагом обычно является чистка ножниц стальной ватой, но если у вас ее нет, Адамс говорит, что можно использовать алюминиевую фольгу, свернутую в шарик.
"Я была так впечатлена. Посмотрите, какая чистая штука", - говорит она, держа в руках свои блестящие садовые ножницы.
Смотрите видео о том, как очистить металл от ржавчины в домашних условиях:
@nikkis_garden_adventure Cut #rust with #vinegar definitely impressed with how good it worked #gardentools#tipsandtricks also used #aluminumfoil as a #scrubbrush#fyp#handytrick#rustytools#gardeningtips♬ Lo-fi hip hop - NAO-K
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