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Правило 6 часов: дерматолог рассказал, когда нельзя загорать

Анна Косик
19 июля 2024, 03:53
76
Если вы ждали лета, чтобы лежать под солнечными лучами на пляже, то важно узнать, какое время самое опасное для загара.
Солнце, пляж
Когда лучший загар и в какое время можно идти на пляж / Коллаж: Главред, фото: flickr

Летний загар всегда долгожданный, но для многих может быть просто опасен. Дело в том, что за последние годы солнечная активность стала значительно выше, поэтому загорать нужно очень осторожно, учитывая все правила.

Дерматолог, кандидат медицинских наук Егор Колодченко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, когда нельзя загорать, для кого это вообще опасно и запрещено и как принимать солнечные ванны безопасно.

Какое время самое опасное для загара

Хотя многие считают, что нельзя загорать после 12, врач рассказал, что не рекомендуется оставаться надолго под прямыми солнечными лучами с 10:00 до 16:00. Это то время, когда ультрафиолетовые лучи под прямым углом проходят через атмосферу и даже солнцезащитные средства не помогут избежать негативных последствий.

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Кому нельзя загорать на солнце

Колодченко объяснил, что категорически нельзя загорать людям с очень светлой кожей соответствующей первому фототипу. С такой кожей удастся разве что сгореть, то есть получить повреждения, а не загореть. К примеру, среднестатистический украинец без солнцезащитных средств сгорит под прямыми лучами через 20 минут, а светлокожий - через 5 минут.

Можно ли загореть после 4 вечера

Период с 8:00 по 10:00 утра и с 16:00 до 19:00 вечера является наиболее оптимальным для безопасного загара под открытым солнцем, ведь экспозиция УФ-лучей снижена. Тогда же вероятность сгореть достаточно низкая, а загар на коже распределяется более равномерно.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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