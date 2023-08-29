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Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

Сергей Кущ
29 августа 2023, 16:26 обновлено 29 августа, 16:26
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Известные шеф-повара дали бесценные советы, которые помогут вам сохранить свежесть лука и чеснока очень долго.
Повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук
Повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Лук и чеснок — очень универсальный продукт, который всегда нужны под рукой на кухне, но из-за неправильного хранения они могут испортиться в самый неподходящий момент.

Известные шеф-повара дали бесценные советы, которые помогут вам сохранить свежесть лука и чеснока очень долго, пишет express.

Как хранить чеснок?

Шеф-повар Лиам Баркер объяснил, что температура является важным фактором, когда речь идет о хранении чеснока.

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"Вам нужно хранить чеснок при комнатной температуре в прохладном, сухом и темном месте. Вам нужен хороший поток воздуха, потому что, если вы поместите его в холодильник, там будет влага, из-за которой он прорастет, а затем чеснок станет горьким на вкус", - объяснил повар.

Однако следует отметить, что если чеснок разобрать, он начнет быстро высыхать, и лучше всего он сохраняется, если хранить его вместе.

"Держите его подальше от холодильника и старайтесь хранить его целым зубчиком как можно дольше, потому что, как только вы сломаете этот зубчик, он начнет портиться или начнет прорастать гораздо быстрее", - говорит эксперт.

Как хранить лук?

Шеф-повар, телеведущая и разработчик рецептов Мэри Маммолити объяснила, что лук лучше всего хранить в темном, прохладном и сухом месте, например, в "сухой, хорошо вентилируемой корзине", чтобы защитить его от влаги и света.

"Вы можете хранить лук в холодильнике, но при этом срок его жизни сократится. Обычно лук, хранящийся при комнатной температуре, хранится до одного года, в противном случае он может храниться несколько недель", - предупредила шеф-повар.

Если вы готовите, и у вас остался лук, говорит Мэри, его не стоит выбрасывать, так как нарезанный лук хранится намного дольше.

"Нарезанный кубиками или ломтиками лук может храниться от семи до 10 дней в герметичном контейнере. Я рекомендую использовать стеклянную емкость, потому что пластик впитывает запах. Поэтому, чтобы уменьшить окисление, поглощение влаги и неприятный запах, используйте стеклянный контейнер", - рассказала повар.

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