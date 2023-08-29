Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

Лук и чеснок — очень универсальный продукт, который всегда нужны под рукой на кухне, но из-за неправильного хранения они могут испортиться в самый неподходящий момент.
Известные шеф-повара дали бесценные советы, которые помогут вам сохранить свежесть лука и чеснока очень долго, пишет express.
Как хранить чеснок?
Шеф-повар Лиам Баркер объяснил, что температура является важным фактором, когда речь идет о хранении чеснока.
"Вам нужно хранить чеснок при комнатной температуре в прохладном, сухом и темном месте. Вам нужен хороший поток воздуха, потому что, если вы поместите его в холодильник, там будет влага, из-за которой он прорастет, а затем чеснок станет горьким на вкус", - объяснил повар.
Однако следует отметить, что если чеснок разобрать, он начнет быстро высыхать, и лучше всего он сохраняется, если хранить его вместе.
"Держите его подальше от холодильника и старайтесь хранить его целым зубчиком как можно дольше, потому что, как только вы сломаете этот зубчик, он начнет портиться или начнет прорастать гораздо быстрее", - говорит эксперт.
Как хранить лук?
Шеф-повар, телеведущая и разработчик рецептов Мэри Маммолити объяснила, что лук лучше всего хранить в темном, прохладном и сухом месте, например, в "сухой, хорошо вентилируемой корзине", чтобы защитить его от влаги и света.
"Вы можете хранить лук в холодильнике, но при этом срок его жизни сократится. Обычно лук, хранящийся при комнатной температуре, хранится до одного года, в противном случае он может храниться несколько недель", - предупредила шеф-повар.
Если вы готовите, и у вас остался лук, говорит Мэри, его не стоит выбрасывать, так как нарезанный лук хранится намного дольше.
"Нарезанный кубиками или ломтиками лук может храниться от семи до 10 дней в герметичном контейнере. Я рекомендую использовать стеклянную емкость, потому что пластик впитывает запах. Поэтому, чтобы уменьшить окисление, поглощение влаги и неприятный запах, используйте стеклянный контейнер", - рассказала повар.
Вам может быть интересно:
- Чем отстирать белые носки: 3 способа, которые точно помогут
- Никакой огрубевшей кожи: как сделать пятки гладкими в домашних условиях