Как хранить лук чтобы не сгнил: надежный способ сохранить лук в квартире

Главред расскажет, как хранить лук в городской квартире, чтобы он дольше оставался свежим и не портился.

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Как хранить лук чтобы не сгнил / коллаж: Главред, фото: pexels

Лук - популярный овощ, который используют в приготовлении многих блюд. Мы расскажем, как правильно хранить лук в домашних условиях на зиму, чтобы он не гнил и не становился мягким.

Как хранить лук, чтобы не сгнил

Одним из главных факторов хранения лука является температура. Высокая температура не позволяет овощу хорошо сохраняться, из-за нее он очень быстро становится мягким. Лучше всего хранить лук при температуре от 7 до 15 градусов. В холодное время года для этого хорошо подойдет утепленный балкон.

Как хранить лук в городской квартире

Вторым важным фактором в хранении лука является влажность. Её необходимо выдерживать на уровне 65-70%. Именно влажность значительно влияет на состояние лука. Не стоит хранить лук рядом со свеклой, картофелем и морковью. Эти овощи выделяют влагу и могут испортить лук. Лучше всего выбирать для этого отдельное место.

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Можно ли заморозить лук на зиму

В том случае, если у вас есть лук, но вы не собираетесь его использовать и не хотите, чтобы овощ испортился - его можно заморозить. Однако есть одно "но" - после размораживания лук уже не будет таким твердым, как до него. К этому нужно быть готовыми заранее.

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