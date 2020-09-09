Психологи определили 10 секретов счастливых пар

Если и вы, и ваш партнер перестанете пытаться изменить друг друга, вы устраните источник большинства своих ссор. / 1zoom.ru

Им может быть 30 или 75 лет. Они бывают разномастные, разной физической формы, роста и категорий дохода. Неважно, как долго они вместе. Какой бы ни была демография, когда вы видите счастливую пару, вы просто понимаете это.

Как эти пары остаются влюбленными, в хорошие и плохие времена? К счастью, ответ зависит не от случая. В результате напряженной работы и приверженности, они определяют свои отношения как важные.

Главред собрал 10 секретов счастливых пар.

1. Развивайте реалистичный взгляд на преданные отношения

Признайте, что безумное увлечение, которое вы испытали, когда ваш роман был новым, не продлится долго. Их заменят более глубокие и богатые отношения, которые все еще должны включать романтику. В долгосрочных отношениях бывают взлеты и падения, и ожидать, что все будет солнечно и усыпано розами, нереально.

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2. Работайте над отношениями

В неухоженном саду появляются сорняки, которые в конечном итоге могут убить даже самые здоровые растения. То же самое и с отношениями. Важно незамедлительно решать проблемы и недопонимания. Некоторые люди считают, что хорошие отношения возникают естественным образом. Правда в том, что над хорошими отношениями, как и над всем, что вы хотите добиться в жизни, нужно регулярно работать и ухаживать. Пренебрегайте отношениями, и они пойдут под откос.

3. Проводите время вместе

Нет замены общему качественно проведенному времени. Когда вы будете вместе, без детей, домашних животных и других отвлекающих факторов, вы сформируете связь, которая поможет вам пройти через жизненные трудности. Время, проводимое вместе, следует проводить вместе, а не просто смотреть телевизор.

4. Освободите место для "обособленности"

Возможно, вопреки расхожему мнению, времяпрепровождение врозь также является важным компонентом счастливых отношений. Здорово иметь отдельные интересы и занятия и возвращаться к отношениям свежими и готовыми поделиться своим опытом. То, что вы скучаете по партнеру, напоминает вам, насколько он важен для вас.

5. Максимально используйте свои различия

Остановитесь и подумайте: что больше всего привлекало вас в вашем партнере вначале? Это именно то, что сводит вас с ума сегодня больше всего. Взгляните на эти различия по-новому. Постарайтесь сосредоточиться на их положительных сторонах и ценить то, что отличает вас двоих друг от друга. Скорее всего, ваши различия уравновешивают друг друга и делают вас отличной командой.

6. Не ждите, что ваш партнер изменится; но в то же время дайте ему больше, чем он хочет

Если и вы, и ваш партнер перестанете пытаться изменить друг друга, вы устраните источник большинства своих ссор. В то же время каждый из вас должен сосредоточиться на том, чтобы давать друг другу больше того, чего, как вы знаете, хочет другой человек, даже если это не происходит естественным образом. Например, вместо того, чтобы жаловаться на то, что ваш партнер никогда не моет посудомоечную машину, попробуйте время от времени делать это самостоятельно, не жалуясь. Ваш партнер, скорее всего, заметит ваши усилия и сам будет прилагать больше усилий по дому. Если вы сделаете обе эти вещи одновременно, у вас будет выигрышный план.

7. Признайте, что некоторые проблемы невозможно решить

Могут быть вопросы, по которым вы не можете согласиться. Вместо того, чтобы тратить впустую энергию, соглашайтесь не соглашаться и пытайтесь пойти на компромисс или обойти проблему. Два человека не могут проводить годы вместе, не имея законных оснований для разногласий. Проверкой счастливых отношений является то, как они решают справляться с такими проблемами - путем компромисса, изменений или того, что не так уж важно переступать через порог.

8. Общайтесь

Отсутствие общения - причина номер один, по которой даже хорошие отношения терпят неудачу. И вот полезный формат для этого, особенно когда речь идет о зажигательных темах: слушайте позицию своего партнера, не перебивая его или ее. Просто слушайте. Когда он закончит, обобщите то, что вы услышали от него. По возможности посочувствуйте своей второй половинке, даже если вы не согласны. Это позволит вашему партнеру перестать защищаться и ему будет легче слышать ваши мысли и чувства.

Как только доверие потеряно или сломано, может потребоваться очень много времени, чтобы восстановить его / Pixabay

9. Честность

Вы можете поделиться со своим партнером тем, что он не хочет слышать. Лучше это, чем заставить его усомниться в вашей честности. Недоверие - одно из главных препятствий в отношениях. И как только доверие потеряно или сломано, может потребоваться очень много времени, чтобы восстановить его в отношениях. Самые счастливые пары - это те, в которых честность так же естественна и повседневна, как дыхание.

10. Уважайте своего партнера и не воспринимайте его как должное

Уважительное отношение к возлюбленному, скорее всего, даст вам то же самое в ответ. А регулярное напоминание им о том, как много они для вас значат, непередаваемым образом обогатит ваши отношения. Когда вы говорите: "Я люблю тебя", сделайте паузу, чтобы действительно это иметь в виду. И не бойтесь выразить свою признательность партнеру - он будет благодарен вам за это.

Сделать эти секреты неотъемлемой частью ваших отношений будет нелегко. На самом деле ваши усилия могут поначалу показаться посеянными семенами, которые никогда не прорастут. Однако если вы продолжите свои усилия, то, скорее всего, пожнете то, что посеяли.