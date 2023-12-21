Пыхтеть на кухне больше не придется: мужчина показал, как отмыть узкую банку

Попытки всунуть руку в стеклянную банку с узким горлышком очень часто оканчиваются провалом. Однако помыть емкость всё же как-то нужно. Мы расскажем, как отмыть узкую банку, если у вас нет специальной щетки.
Как помыть банку с узким горлышком
Для того, чтобы помыть банку, у которой узкое горлышко, можно использовать мыльный раствор и крупную соль. Достаточно всего лишь залить емкость теплой водой с мылом, немного подождать, после чего насыпать в нее соль, закрыть крышкой и хорошо потрясти. Однако также есть и другой способ.
Как отмыть стеклянную банку
Мужчина в ТикТок показал, как отмыть узкую банку, если в нее не помещается рука. Для этого вам понадобится жесткая мочалка, магнит и обычный носовой платочек.
Жесткую мочалку необходимо опустить внутрь банки, магнитик обернуть в платочек и притянуть к нему через стекло мочалку. Затем хаотичными движениями попытаться оттереть заранее залитые мыльным раствором загрязнения.
Смотрите видео о том, как отмыть банку с узким горлышком:
@dzengen
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