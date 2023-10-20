Радиодиктант 2023: где послушать, куда и когда отправлять

Каждый год в Украине проводят радиодиктант национального единства. Именно в этот день украинцы проверяют свои знания украинского языка, и это длиться более 22 лет. Главред рассказывает, когда в этом году проводят радиодиктант, и как к нему присоединиться.
Когда радиодиктант в 2023 году
В этом году радиодиктант украинцы будут писать в День украинской письменности и языка, который приходится на конец октября. Все потому что ранее в Украине перенесли даты некоторых праздников.
В этом году праздник будут отмечать в новый календарный день - 27 октября, и эта дата совпадает с проведением радиодинктанта. Стоит отметить, что в предыдущие годы этот праздник отмечали 9 ноября.
Текст будет озвучивать актер Алексей Гнатковский, известный ролью в фильме "Довбуш". Автором текста для диктанта станет Екатерина Калитко, известная поэтесса, переводчица, автор прозаических произведений и лауреат Шевченковской премии. Произведение называется "Дороги України".
Где слушать радиодиктант
Диктант можно послушать в прямом эфире 27 октября в 11:00 на таких платформах:
- на телеканале "Суспільне Культура" ;
- на волнах "Украинского Радио" и "Радио Культура";
- YouTube-канал "Украинское Радио"
- страницы "Суспільного" в Facebook.
Участвовать в диктанте может каждый желающий. Для тех, кто не сможет присоединиться к прямой трансляции, записи будут доступны на YouTube-канале "Украинского Радио" и на страницах "Суспільного" в Facebook.
Как отправить радиодиктант
Текст радиодиктанта национального единства будет обнародован в понедельник, 30 октября, в 11:00 на сайтах "Украинского Радио" и "Суспільне Культура".
Диктанты для проверки можно отправить по почте или на электронный адрес:
- Бумажные письма принимаются по адресу: Киев, 01001, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы отметка о дате отправки была не позднее 29 октября.
- Или сфотографируйте или отсканируйте текст (в форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправьте его на адрес rd@suspilne.media. Письма принимаются до 11:00, 30 октября.
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