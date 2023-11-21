Расхватят даже горячей: рецепт той самой запеканки "из детства"

Творожную запеканку "пушистой" делает всего один ингредиент.

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Читайте рецепт пышной творожной запеканки с манкой / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Манная запеканка у многих ассоциируется с детским садиком. Обычно именно это блюдо заботливые повара подавали деткам на обед под чай и какао. Вспомните, с каким восторгом вы реагировали, узнав, что в меню вместо котлет будут подавать сладости. Читайте на Главред, как ее приготовить в домашних условиях.

Пышная творожная запеканка с манкой, как в детском саду

Самостоятельно воспроизвести рецепт "той самой" запеканки трудно, так как мы обычно не учитываем главный ингредиент, который делает ее пышной и нежной, как птичье молоко. Это, конечно же, манка.

Повара в детском саду добавляли ее, как правило, чтобы сэкономить другие более дорогостоящие продукты, например творог. Но в итоге их эксперимент удался - детишки навсегда запомнили вкус манной запеканки.

Кроме того, это было еще и рассудительное решение - манка, ведь, скрепляет сыр с остальными ингредиентами, потому основа десерта всегда получалась такой нежной и не такой рассыпчатой.

Творожная запеканка с манкой в духовке

Вам понадобится:

творог - 500 г;

манная крупа - 1/2 стакана;

сахар - 1/2 стакана (по вкусу);

яйцо - 2 шт.;

ванильный сахар - 1 ч. ложка;

сода - 1/2 ч. ложки;

соль - 1/4 ч. ложки;

сметана - 2 ст. ложки;

разрыхлитель теста (разрыхлитель теста и сода могут быть заменены порошком для выпечки);

масло растительное - для смазывания формы.

В глубокой миске соедините творог с яйцами, добавьте сахар, ванильный сахар и сметану. Тщательно перемешайте.

Запеканка с манкой и молоком без творога - смотрите видео рецепта

Постепенно добавляйте манную крупу, продолжая перемешивать, чтобы избежать образования комков.

В отдельной миске разведите соду в небольшом количестве уксуса и добавьте в творожную массу. Тщательно перемешайте.

Добавьте разрыхлитель теста (или порошок для выпечки) и немного соли. Перемешайте.

Запеканку следует запекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите тесто.

Выпекайте творожную запеканку в течение 40-45 минут до золотистой корки.

После приготовления дайте запеканке немного остыть, а затем порежьте ее на порции и подавайте.

Манная запеканка на сковороде

Вам понадобится:

манная крупа - 1/2 стакана;

молоко - 1 стакан;

сахар - 2-3 ст. ложки (по вкусу);

яйцо - 1 шт.;

ванильный сахар - 1 ч. ложка;

соль - 1/4 ч. ложки;

масло растительное - для смазывания сковороды.

В глубокой миске соедините манную крупу с молоком и оставьте на 10-15 минут, чтобы крупа набухла.

В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью.

Смешайте взбитое яйцо с набухшей манной крупой. Тщательно перемешайте, чтобы избежать комков.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла.

Вылейте тесто на разогретую сковороду и равномерно распределите.

Обжаривайте с одной стороны на среднем огне до золотистой корочки, затем переверните и обжаривайте с другой стороны.

Когда обе стороны запеканки станут золотистыми, убавьте огонь и накройте крышкой. Продолжайте готовить еще 5-7 минут, чтобы запеканка допеклась.

Когда запеканка готова, выложите ее на тарелку.

Подавайте горячей, посыпанной сахаром или добавьте свежие ягоды, мед или варенье для улучшения вкуса.

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