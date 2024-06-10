Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо найти три панды без солнечных очков

Когда хочется немного отвлечься, можно поразгадывать оптические иллюзии. Головоломки позволяют весело провести время с друзьями и в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти три панды, на которых нет солнцезащитных очков.
Головоломка от Jagranjosh веселая, но в то же время крайне непростая. Нужно внимательно изучить картинку, прежде чем понять, где спрятались особенные панды.
На картинке – множество панд. Большинство в солнцезащитных очках. Некоторые даже в галстуке, с колой в лапе или в шляпе. Нам нужно отыскать таких панд, на которых нет солнцезащитных очков.
Дается целых 17 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти панд? Ловите подсказку: правильные ответы обведены в красный кружок.
Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого блестящее зрение. На ферме, где кролики кушают морковку, девушка потеряла дорогое кольцо. Оно где-то вокруг кроликов и морковок.
Также у нас есть головоломка, где надо за 5 секунд найти букву O. На таблице изображено огромное количество букв D, и это очень запутывает. Нужно внимательно смотреть на картинку и ответ найдется.
А еще мы предлагаем разгадать головоломку для тех, у кого зрение ястреба. На картинке, где люди отдыхают в парке аттракционов, нужно найти варежку. Причем всего за 8 секунд.
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