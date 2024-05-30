Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти пружину

Чтобы немного переключиться, можно попробовать разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, и нередко они помогают основательно потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти пружину, которая спрятана среди винтов.
Головоломка от India Times очень непростая. Чтобы ее разгадать, нужно изучить картинку, разобраться, в чем же здесь фишка, и только тогда удастся найти правильный ответ.
На картинке – множество винтов. Больше похоже на то, что тот, кто задумал головоломку, сфотографировал ящик с ними. Где-то затерялась пружина, которая такого же цвета, как и винты, и очень на них похожа. Вот ее нам и нужно найти.
Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось обнаружить пружину? Ловите подсказку: она внизу по центру. Правильный ответ обведен в красный кружок.
Можете попробовать разгадать и другие ребусы. Например, головоломку, в которой надо найти 3 отличия на картинках с мишкой. Две картинки действительно очень похожи, и чтобы понять, чем они отличаются, нужно проявить находчивость.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На синей таблице с цифрами нужно отыскать число 280. Найти цифру не так-то и просто. Дается только 9 секунд.
А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 13 секунд найти дорогое кольцо. На ферме, где кролики кушают морковку, потерялось кольцо с бриллиантом. Нужно помочь девушке его отыскать.
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