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Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

Андрей Ганчук
18 июля 2024, 05:55
47
Попробуйте разгадать интересную, но очень сложную оптическую иллюзию – семейство птиц занято своими делами, тогда как нам нужно найти лишь один предмет.
загадка
Найдите вешалку за 9 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть и переключиться, можно разгадывать головоломки. Занимательные оптические иллюзии позволяют подумать, потренировать мозг и весело провести время в кругу друзей или семьи. На этот раз нам нужно найти вешалку среди птиц.

Головоломка от Jagranjosh действительно очень хитрая и непростая. На рисунке изображено множество действий, которые отвлекают от поиска правильного ответа.

На картинке – семейство птиц, все заняты своими делами. Папа готовит кушать, мама пытается работать, а дети резвятся. Наша задача – найти, где здесь вешалка.

видео дня

Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете вешалку / Jagranjosh

Не удалось найти вешалку? Ловите подсказку: она внизу по центру. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если удалось найти вешалку, у вас очень хорошая смекалка / Jagranjosh

Попробуйте разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти за 12 секунд собаку. Чтобы разгадать загадку, надо внимательно смотреть на картинку.

Также у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 12 секунд найти самолет. Он находится где-то среди морских звезд и водорослей. Нужно проявить недюжинную смекалку, чтобы его отыскать.

А еще у нас есть ребус, где надо найти черепаху за 8 секунд. В осеннем парке во время дождя девочка гуляет с собакой. За ними наблюдает черепаха, которая спряталась в совершенно неожиданном месте.

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