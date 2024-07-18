Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

Когда нужно немного передохнуть и переключиться, можно разгадывать головоломки. Занимательные оптические иллюзии позволяют подумать, потренировать мозг и весело провести время в кругу друзей или семьи. На этот раз нам нужно найти вешалку среди птиц.
Головоломка от Jagranjosh действительно очень хитрая и непростая. На рисунке изображено множество действий, которые отвлекают от поиска правильного ответа.
На картинке – семейство птиц, все заняты своими делами. Папа готовит кушать, мама пытается работать, а дети резвятся. Наша задача – найти, где здесь вешалка.
Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти вешалку? Ловите подсказку: она внизу по центру. Правильный ответ обведен красным кружком.
Попробуйте разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти за 12 секунд собаку. Чтобы разгадать загадку, надо внимательно смотреть на картинку.
Также у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 12 секунд найти самолет. Он находится где-то среди морских звезд и водорослей. Нужно проявить недюжинную смекалку, чтобы его отыскать.
А еще у нас есть ребус, где надо найти черепаху за 8 секунд. В осеннем парке во время дождя девочка гуляет с собакой. За ними наблюдает черепаха, которая спряталась в совершенно неожиданном месте.
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