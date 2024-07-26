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Решить нужно за 20 секунд: мастера головоломок быстро найдут белые шары

Анна Ярославская
26 июля 2024, 03:48
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Решение этой головоломки поможет укрепить здоровье мозга и улучшить память.
Головоломка
Эта головоломка потренирует внимательность / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки и оптические иллюзии - прекрасный способ, чтобы держать свой мозг в тонусе. А если выполнять задачи на скорость, то это может не только усилить их действие, но и стать веселым развлечением для компании друзей, членов семьи или коллег.

Ранее Главред предлагал разобраться со сложной оптической иллюзией - на картинке нужно было найти странные несоответствия: Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд.

В новой задаче предлагается найти семь белых шаров, спрятанных среди их цветных аналогов.

видео дня

Время на выполнение головоломки ограничено - у вас есть всего 20 секунд.

Сможете ли вы решить эту сложную головоломку всего за 20 секунд?
Сможете ли вы решить эту сложную головоломку всего за 20 секунд? / Фото: mirror.co.uk

Решение этой головоломки поможет укрепить здоровье мозга и улучшить память. Поэтому стоит устроиться поудобнее, взять таймер и наслаждаться.

Сможете ли вы найти все белые шары в указанный срок?

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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