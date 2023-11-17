Результат удивит любого: зачем пить теплую воду с утра

Мало кто знает, что всего лишь один стакан теплой воды с утра может сотворить с организмом чудо.

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Зачем пить теплую воду с утра / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот ТикТок

Привычка начинать день с кофе - не самая лучшая идея, куда лучше выпить стакан воды, а если она ещё и теплая, то это настоящий подарок своему организму. Мы расскажем, что будет, если каждое утро пить горячую воду натощак.

Зачем пить теплую воду с утра

Пользу теплой воды натощак невозможно недооценить. Утренний прием стакана такой воды может оказать положительное влияние на пищеварительную систему и главное - вывести из организма шлаки. Всё дело в том, что теплая вода расширяет сосуды и выводит токсины через потоотделение и мочевыводительную систему. Как следствие - проблем с кожей становится меньше, а организм очищается.

Как правильно пить горячую воду по утрам

Однако для того, чтобы вода имела правильное влияние на организм, необходимо знать, как правильно её пить. Стакан воды необходимо нагрет до 30 градусов, однако кипятить её ни в коем случае нельзя. Также стоит постепенно увеличивать количество воды до двух стаканов. Пить её необходимо медленно, маленькими глотками и по чуть-чуть.

видео дня

Подробнее о том, для чего пить теплую воду утром, смотрите в видео:

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