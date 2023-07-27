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"Требует, чтобы я изменила имя ребенку": женщину возмутил приказ свекрови

Сергей Кущ
27 июля 2023, 16:01 обновлено 27 июля, 16:05
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Она рассказала, как они с мужем решили почтить память его покойного брата именем их дочери.
Женщина возмутилась заявлением свекрови
Женщина возмутилась заявлением свекрови / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Девшука разрыдалась после того, как ее родственники приказали ей изменить имя ребенка, поскольку оно "слишком мужское" для маленькой девочки.

Она рассказала, как они с мужем решили почтить память его покойного брата именем их дочери, пишет Mirror.

"Несколько дней назад я родила своего первого ребенка. В последнее время мой организм переживает очень много, особенно из-за выпадения волос в связи с беременностью. Мои эмоции были безумными, но мой муж помогал мне во всем", - говорит девушка.

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Она рассказала, что они никому не говорили имени будущего ребенка.

"Мы хотели держать это в секрете, поскольку его семья придерживается традиций, а я хотела подождать, пока не буду готова увидеться с людьми. Но вчера мое тело чувствовало себя нормально, и я хотела, чтобы мои родственники и родители познакомились с ребенком. Моего ребенка зовут Райан", - призналась девушка.

По ее словам, решение об имени принял ее муж.

"Он хотел назвать ее Райаном в честь своего покойного брата. Мне нравится это имя, и оно идеально ей подходит", - говорит девушка.

Супруги держали имя в секрете до тех пор, пока родственники не приехали навестить внучку в первый раз, но теперь они поклялись "не иметь с ней ничего общего", пока имя не будет изменено.

"Моя свекровь спрашивала, что со мной, черт возьми, и почему я дала ребенку имя мальчика. Мой муж объяснил им, почему, но они еще больше взбесились, сказав, что имя, которое они выбрали для него, предназначалось для мальчика, и что даже в этом случае оно священно, и я не должна была даже думать об использовании этого имени. Они обвинили во всем меня. А потом к ним присоединился мой свекор, который назвал меня просто некомпетентной женщиной и не более того", - пожаловалась девушка.

Женщина обратилась в социальные сети, чтобы спросить у пользователей, как бы они поступили в такой ситуации.

Она спросила: "Я чувствую себя ужасно, мне кажется, что я только что заставила своего мужа пройти через ад, но я не хочу менять имя. Неужели я такая сволочь, что не хочу менять фамилию, хотя это причиняет боль моему мужу".

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