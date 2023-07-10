"Как машина с выхлопом": женщина чуть не назвала свою дочь очень странным именем

Женщине показалось, что имя, которым она хотела назвать свою дочь, очень интересное и редкое.

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Женщина чуть не назвала ребенка странным именем / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Женщина пыталась придумать своей дочери интересное имя и чуть не обрекла её на годы страданий. Всё дело в том, что она выбрала редкое имя, из-за которого потом над ребенком могли бы подшучивать. Эту историю рассказали в Mirror.

Женщина решила назвать девочку именем Смоки, однако потом она поняла, что это плохая идея.

"Я подумываю назвать свою маленькую девочку Смоки-Мари. Мари - имя моей сестры, поэтому я хочу, чтобы это было полное имя, а второе имя - моей другой сестры. Не хочу обрекать своего ребенка на неудачу с именем, с которым согласны не все", - написала женщина.

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Её расстроило то, что этим именем называют лишь домашних питомцев. Но при этом ей продолжает нравиться это имя.

"Кто-то давал имя Смоки для ребенка, кроме имени для питомца? Честно говоря, однажды я услышал его и полюбил его. Я не люблю общеупотребительные имена, мне нравятся имена, которых нет больше ни у кого", - писала женщина.

Пользователи соцсети сразу раскритиковали эту идею и сравнили имя с автомобилем, трактором, поездом и даже курильщиком.

"Смоки - это прозвище машины, которая производит слишком много дыма. Поезд, трактор, автомобиль с плохим выхлопом. Оно также используется как имя для серых домашних животных. Также есть австралийский сленг, Smoko, короткий рабочий перерыв, традиционно используемый для курения", - написал пользователь.

Ранее мы сообщали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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