Усекновение главы Иоанна Предтечи: сильные молитвы Иоанну Крестителю о благополучии

Молитвы Иоанну Крестителю / ua.depositphotos.com/, Pinterest

Православные христиане 11 сентября почитают особую дату в церковном календаре – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Святой был первым, кто предсказал явление Иисуса Христа и крестил Господа в водах реки Иордан.

Святой Иоанн принял мученическую смерть от меча царя Ирода. Его голову как награду попросила себе падчерица императора – двенадцатилетняя Саломея, которая покорила правителя своим танцем.

В этот день верующие в память об аскетичном образе жизни святого посещают богослужение и молятся о здравии, исцелении от недугов, хорошем урожае, успокоении души, прощении грехов и счастье детей.

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Молитва Иоанну Крестителю об успокоении души

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

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Молитва Иоанну Предтече о детях

Святой Иоанн Креститель, отврати беду и горькую безнадежную нужду. Детей своих я не корю, исправиться я им велю. Хочу, чтоб жили дружно, в мире, создав уют в своей квартире. Нашли работу, счастье, радость, и встретили достойно старость. Когда болеют, поправлялись, святой водицей утолялись. Не изменяли, не блудили, в семье всё время проводили. О, Иоанн, пусть не сдаются, когда проблемы остаются. Позволь им нищету отринуть и со свету тотчас не сгинуть. Пускай раскаются пред Богом и не рыдают над порогом. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

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Молитва Иоанну Предтече от головной боли

О Креститель Господень, проповедник покаяния, не отвернись от меня, кающегося, но вместе с Силами Небесными молись ко Господу и Владыке обо мне недостойном, унылом, немощном, печальном и впавшем во многие грехи, измученном беспокойными мыслями ума моего: я - вместилище дел злых, нет конца моим греховным привычкам, ум мой прикован к вещам земным, сам я порой не знаю, что творю. К кому приду за помощью я, чтобы спастись душе моей? Только к тебе, святой Иоанн, чье имя означает "благодать", ведь я знаю, что для Господа ты после Богородицы выше всех рожденных людей, ведь тебе дано было Богом коснуться сверху Царя Христа, взявшего на себя грехи мира, жертвенного Ягненка Божьего. Молись же к Нему о грешной душе моей, чтобы хотя бы с настоящего момента, в не в детстве, но во взрослом возрасте я сознательно взял на себя груз добродетели и получил награду за свое исправление и несколько дел благих. О, Креститель Христов, Предтеча, которого чествуем, последний из пророков, первый по благодати из мучеников, наставник постников и пустынников, учитель чистоты и ближайший друг Христов, тебе молюсь, к тебе прихожу: не отвергни меня, не оставь без твоего заступничества, но помоги мне встать из грязи многих моих грехов; обнови мою душу покаянием, словно вторым крещением, ты ведь первый проповедовал и Исповедь, и Крещение: омывал водами Иордана грехи всех предков и прародителей наших, покаянием же очищал каждого дела грешные; очисти же и мои прегрешения, и подай мне войти туда, куда никто скверный не может войти: в Царство Небесное. Аминь.

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