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Во французском зоопарке панда впервые родила детенышей-близнецов

3 августа 2021, 00:03

Во Франции (зоопарк Боваль) живущая там уже несколько лет гигантская китайская панда Хуань Хуаь впервые родила милейших детенышей-близнецов.

Панда
Во французском зоопарке панда впервые родила детенышей-близнецов / Beauval Zoo

Во Франции (зоопарк Боваль, Сент-Эньян) гигантская китайская панда Хуань Хуань родила детенышей-близнецов. Об этом сообщает портал AFP.

"Два малыша розового цвета. Они абсолютно здоровы, выглядят достаточно большими. Они прекрасны", — говорит руководитель зоопарка Родольфо Делорд.

К слову, первенец Хуань Хуань, Юань Мень, который родился во Франции в 2017 году, сейчас весит уже более центнера.

В нынешнем году его должны отправить в Китай, где, по оценкам экспертов, 1,8 тысячи гигантских панд живут в дикой природе и еще полтысячи находятся в неволе. Размножение панд в неволе или в дикой природе, как известно, является сложным процессом. По словам экспертов, лишь единицы "бывают в настроении или вообще знают, как размножаться".

Еще больше усложняет ситуацию то, что течка у самок панд бывает только раз в год в течение примерно суток или двух.

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Справка. Хуань Хуань и Юань Цзы были привезены во Францию в январе 2012 года в рамках специального соглашения между Парижем и Пекином.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе из зоопарка сбежали три обезьяны – это плащеносные павианы-гамадрилы. Побег совершили вожак, молодой самец и самка.

Главаря по имени Жорик поймали первым. Другого самца – молодого Анубиса – ловили дольше, он бегал по территории зоопарка: в животное пришлось трижды стрелять снотворным. Последней поймали самку – ее удалось окружить на дереве.

новости Франции панда
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