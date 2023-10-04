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Врач-диетолог удивила всех: почему женщинам не нужен пресс

Елизавета Бельмас
4 октября 2023, 20:34
Диетолог и эндокринолог рассказала о том, какой в норме должна быть женская талия.
Нужно ли качать пресс женщинам
Нужно ли качать пресс женщинам / коллаж: Главред, фото: скриншот

Рельефный пресс - довольно распространенное желание среди девушек, к которому многие идут через довольно тернистый путь. Однако не все знают, что он совершенно необязателен для женщин.

Врач-диетолог и эндокринолог Екатерина Толстикова рассказала нужен ли девушке пресс.

Нужно ли качать пресс женщинам

По словам Екатерины Толстиковой, наличие пресса для женского организма - это нездоровая история. Всё дело в том, что подкожно-жировая клетчатка в районе живота - это нормально и должно быть для репродуктивной функции, для того, чтобы рожать и вынашивать детей.

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Также, одним из самых важных показателей здоровья женщины является талия. Её объем должен быть на уровне ниже 80 сантиметров. При таком условии - все в рамках нормы, даже если нет пресса.

Если женщина хочет пресс и она думает, что таким образом она будет нравиться мужчинам, то, на самом деле,посадите 10 мужчин и спросите нравятся ли им женщины с прессом и вы очень удивитесь, когда они скажут, что чем мягче - тем лучше, - добавляет диетолог.

Смотрите видео о том, нужен ли женщинам пресс:

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