Всего одна кулинарная хитрость сделает ваши булочки с корицей воздушными: рецепт

Рассказываем о самой популярной выпечке - булочке с корицей из слоеного теста.

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Булочки с корицей будут отличным десертом вашего чаепития с гостями / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto

Булочка с корицей - наверное, самая узнаваемая среди сладкоежек выпечка. Казалось бы, что повара нечем в данном случае удивить, но нет - американская блогерша Кэтти, автор популярного Instagram Chocolate Covered Katie, показала, как приготовить булочки с корицей всего из четырех ингредиентов за 30 минут.

Булочки с корицей - рецепт для начинающих

Булочки с корицей кажутся сложными в приготовлении из-за их закрученной формы, слоев с начинкой и глазури.

Эту выпечку лучше всего подавать прямо из духовки. Вот почему выпекание их с нуля - лучший способ каждый раз получать идеально сладкие и рыхлые булочки.

Секрет рецепта заключается в использовании теста для пиццы - из цельнозернового теста и без глютена.

Вам понадобятся:

тесто для пиццы;

две ст. ложки сливочного, кокосового масла или яблочного соуса (в качестве нежирной альтернативы);

три ст. ложки сахара;

две-три чайные ложки молотой корицы.

Для начала разогрейте духовку до 200 градусов, а затем приступайте к приготовлению роллов. Для этого раскатайте тесто для пиццы на слегка посыпанной мукой поверхности.

Как готовить булочки с корицей - смотрите видео:

По словам Кэтти, это может быть любая мука. Она посоветовала добавлять понемногу больше муки, если тесто слишком липкое, чтобы его можно было раскатать. Продолжайте трясти его, пока его толщина не станет чуть меньше 2,3 см.

В миске смешайте масло, сахар и корицу до образования пасты, а затем распределите по тесту одним ровным слоем. Разрежьте на длинные полоски, затем сверните каждую как можно плотнее, чтобы получился завиток.

Выложите булочки в смазанную маслом форму для запекания и отправьте в разогретую духовку (200 градусов). Выпекайте 20 минут, пока булочки не затвердеют, но все еще будут липкие.

Подавайте просто так или с сахарной пудрой.

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