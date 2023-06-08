Всю жизнь мы неправильно клеили лейкопластырь: как это делают профи

Как бы тщательно вы ни обматывали пластырь вокруг пальца, часто он отклеивается уже через несколько минут. Также пластырь постоянно спадает у детей, которые никогда не сидят на месте.
Как решить эту проблему? При правильном применении лейкопластыря. Для этого есть два способа.
Способ 1: на кончике пальца
Кончик пальца, пожалуй, одно из самых сложных мест для перевязки. Когда вы достанете пластырь из упаковки и намотаете его на кончик пальца, вы вскоре заметите, что форма пластыря не позволяет пальцу хорошо двигаться.
Решение? Перед тем, как наклеить пластырь, возьмите ножницы и сделайте надрезы по всей длине пластыря с обеих сторон липкой части. Затем поместите марлю пластыря на рану и наложите полоски на кончик пальца, образуя крест.
Способ 2: перевязать палец
При втором способе заплатка будет вырезана так же, как и при первом способе. Однако этот метод предназначен для ран, которые находятся не на кончике пальца, а на самом пальце. При этом способе наложите пластырь на рану и сложите полоски друг на друга. Таким образом, пластырь будет работать намного лучше и прослужит дольше.
Смотрите видео о том, как правильно наклеивать пластырь на палец:
Вам может быть интересно: