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Всю жизнь мы неправильно клеили лейкопластырь: как это делают профи

Сергей Кущ
8 июня 2023, 08:42 обновлено 8 июня, 08:42
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Важно помнить, что при нанесении лейкопластыря на палец следует быть осторожным, чтобы не повредить рану или вызвать дискомфорт.
Как правильно клеить лейкопластырь на палец
Как правильно клеить лейкопластырь на палец / Фото: скриншот с видео

Как бы тщательно вы ни обматывали пластырь вокруг пальца, часто он отклеивается уже через несколько минут. Также пластырь постоянно спадает у детей, которые никогда не сидят на месте.

Как решить эту проблему? При правильном применении лейкопластыря. Для этого есть два способа.

Способ 1: на кончике пальца

Кончик пальца, пожалуй, одно из самых сложных мест для перевязки. Когда вы достанете пластырь из упаковки и намотаете его на кончик пальца, вы вскоре заметите, что форма пластыря не позволяет пальцу хорошо двигаться.

Решение? Перед тем, как наклеить пластырь, возьмите ножницы и сделайте надрезы по всей длине пластыря с обеих сторон липкой части. Затем поместите марлю пластыря на рану и наложите полоски на кончик пальца, образуя крест.

Как правильно клеить лейкопластырь на палец
Как правильно клеить лейкопластырь на палец / скриншот с видео

Способ 2: перевязать палец

При втором способе заплатка будет вырезана так же, как и при первом способе. Однако этот метод предназначен для ран, которые находятся не на кончике пальца, а на самом пальце. При этом способе наложите пластырь на рану и сложите полоски друг на друга. Таким образом, пластырь будет работать намного лучше и прослужит дольше.

Как правильно клеить лейкопластырь на палец
Как правильно клеить лейкопластырь на палец / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как правильно наклеивать пластырь на палец:

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