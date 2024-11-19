За Украину, здоровье и счастливую жизнь: три самые сильные молитвы к святому Николаю

Молиться необходимо искренне и от чистого сердца, тогда Святой точно вас услышит и поможет.

https://glavred.info/life/za-ukrainu-zdorove-i-schastlivuyu-zhizn-tri-samye-silnye-molitvy-k-svyatomu-nikolayu-10615664.html Ссылка скопирована

Сильная молитва к святому Николаю / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, azbyka.ru

Вскоре украинцы будут отмечать один из важнейших церковных праздников - День святого Николая.

К Чудотворцу издавна молились наши предки, ведь он милосерден и часто помогает верующим в сложных жизненных ситуациях и горьких трудностях.

Главред со ссылкой на христианский портал Кириос передает три самые сильные молитвы.

видео дня

Молитва в горе и нужде

Всеблагий отче Николай, великий и предивный чудотворче! Ты своими молитвами - Небесной силой и благостью лечил всякий недуг и болезнь, своим заступничеством перед Богом избавлял от определенной смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, скорого утешителя тех, кто в горе и нуждах настоящей жизни: поспеши и ко мне со своей помощью, Господней милостью и благодатью защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и эпидемии, от тяжелой болезни и неожиданной смерти.

Храни меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из временной жизни в вечность. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я сподобился (сподобилась) навеки в небе, вместе с тобой, прославлять и величать Божье милосердие. Аминь.

Молитва о здравии

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Устрани от (имя) сглаза и тяжкого недуга. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной тяжких страданий. Прими раскаяние больного и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит его. Попроси, о Святитель Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни оставили навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Молитва за защиту и Украину

О, всеблагий отче наш Николай, Божьей волей пастырь и учитель всех, кто с твердой верой и доверием к Господу через тебя обращается под Его защиту и теплой молитвой умоляет тебя: поспеши и Божьей силой и благодатью защити стадо Христово от волков, которые губят его. Украину нашу, и всякую страну христианскую, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления врагов-чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, эпидемии, потопа, огня, меча и внезапной смерти всякого человека охрани.

И как помиловал ты трех мужей, сидевших в темнице, и спас их от гнева царского и кары смертной, так помилуй и нас, что умом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Защити нас от заслуженных нами их последствий, а особенно - вечной адской муки, но чтобы по нашим молитвам и твоим заступничеством и помощью и Своей благодатью и милосердием подал нам Христос Бог в искреннем покаянии, обращении и смирении, тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять слева, а сподобил стать справа со всеми святыми. Аминь.

Кстати, также мы рассказывали, какой сегодня праздник 19 ноября 2024 года. Главред приоткрыл тайну, почему в этот день нельзя выходить после захода солнца.

Другие сильные молитвы:

Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред