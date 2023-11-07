Забытый мамин лайфхак всего за 120 грн уничтожит черную "подошву" на носках

Грязные носки - боль всех домохозяев, особенно если они светлые. Иногда пятна настолько трудно вывести, что мы порой выбрасываем носки в мусорку. Однако блогерша Дженна рассказала про забытый мамин метод, как отстирать носки, чтобы они выглядели как новые, пишет Express.
Известно, что перед стиркой носки желательно замочить, а потом сполоснуть. Все эти шаги необходимо выполнять с помощью специального моющего средства. Но иногда предписанная всеми советчиками "химия" не только не выводит пятен, но и разрушает волокна ткани.
Как отстирать носки от въевшейся грязи - смотрите видео:
Как отстирать носки - лайфхак мам
Дженна рассказала, что во время стирки носков использует всего лишь жидкий отбеливатель, который в украинских магазинах купить всего за 30 гривен.
Благодаря этой смеси носки будут выглядеть как новые, обещает блогерша.
1500 мм отбеливателя обойдется покупателям всего в 116 гривен. Его хватит сразу до 15 стирок (а может - и больше).
Но в данном лайфхаке есть и свой нюанс. Например, Дженна сперва увлажнила вещи отбеливателем и только затем погрузила одежду в воду в раковину.
На следующий день после процедуры Дженна положила носки в стиральную машинку в режиме быстрого отжима. После стирки носки выглядели совершенно новыми.
В комментарии другая пользовательница оставила еще один лайфхак, как правильно стирать носки - таблетка для посудомоечной машины, пищевая сода и ополаскиватель для стирки.
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