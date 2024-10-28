Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Зачем на унитазе 2 кнопки: о назначении каждой знают не все

Сергей Кущ
28 октября 2024, 16:23
676
Каждая из них имеет свою функцию.
Зачем на унитазе 2 кнопки
Зачем на унитазе 2 кнопки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что вы узнаете:

  • Для чего делают 2 кнопки на бачке унитаза
  • Чем они полезны
  • Когда нажимать маленькую и большую кнопки

Современные унитазы оснащены системой двойного слива с двумя кнопками на бачке. Эта функциональная деталь появилась не просто так — она помогает сократить расход воды и сделать использование унитаза более экологичным.

Разберем, зачем нужны две кнопки на инсталляции унитаза, как они работают и в чем заключается их преимущество.

видео дня

Что значит двойной слив в унитазе?

Двойной слив — это система, где одна кнопка активирует полный слив воды, а вторая — частичный. Эта опция позволяет выбрать нужный объем воды, который будет использоваться для смыва, в зависимости от необходимости. Это удобное и интуитивно понятное решение, которое помогает существенно экономить водные ресурсы, пишет портал На пенсии.

Зачем на унитазе 2 кнопки?

Кнопка для большого слива: предназначена для полного слива воды, когда требуется максимальная очистка. При нажатии на эту кнопку активируется больший объем воды, обычно это 6-9 литров. Такой режим идеально подходит для полноценного смыва после использования туалета.

Кнопка для малого слива: эта кнопка обеспечивает частичный слив и используется в ситуациях, когда требуется лишь небольшое количество воды. Обычно это около 3-4 литров, что позволяет сократить расход воды примерно в два раза.

Почему две кнопки смыва помогают экономить воду?

Использование меньших объемов воды при каждом частичном смыве помогает экономить ресурсы. По подсчетам, система с двумя кнопками может сократить расход воды до 50% по сравнению с моделями с одним режимом слива.

Эта экономия ощутимо снижает потребление воды и помогает сократить счета за коммунальные услуги. Также такой подход способствует защите окружающей среды, поскольку уменьшает нагрузку на водные ресурсы и систему очистки воды.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

унитаз интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какую военную помощь Украине может предоставить Южная Корея: подробности

Какую военную помощь Украине может предоставить Южная Корея: подробности

17:15Мир
"Данные разведки такие есть": в ВСУ ответили, брали ли солдат КНДР в плен

"Данные разведки такие есть": в ВСУ ответили, брали ли солдат КНДР в плен

17:06Украина
Впервые за месяцы: войска РФ смогли продвинуться в Часовом Яру - разведка

Впервые за месяцы: войска РФ смогли продвинуться в Часовом Яру - разведка

16:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина

Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина

Популярный шоумен готовится стать отцом

Популярный шоумен готовится стать отцом

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

"Финансирование ВСУ": в РФ разоблачили позицию братьев Меладзе и хотят наказать

"Финансирование ВСУ": в РФ разоблачили позицию братьев Меладзе и хотят наказать

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией и завершении войны: что известно

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией и завершении войны: что известно

Последние новости

17:15

Какую военную помощь Украине может предоставить Южная Корея: подробности

17:12

Дрон попал в квартиру: соседи рассказали детали гибели 14-летней Марии из КиеваФотоВидео

17:06

"Данные разведки такие есть": в ВСУ ответили, брали ли солдат КНДР в плен

16:55

Найти попугайчика в джунглях: уникальная головоломка для самых внимательных

16:45

Атаки на спиртзаводы РФ: почему это важно для украинской стратегии

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатамиРеформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами
16:31

С 11-летней дочерью Камалии случилась беда: "Чувствую, как сжимается мое сердце"Видео

16:23

Зачем на унитазе 2 кнопки: о назначении каждой знают не все

16:13

Впервые за месяцы: войска РФ смогли продвинуться в Часовом Яру - разведка

16:01

В Украину придет резкое похолодание: какой будет погода в ноябре

Реклама
16:00

План победы и производство оружия: Зеленский раскрыл детали визита в Исландию

15:56

"Шахед" пролетел критически близко возле Хмельницкой АЭС: подробности

15:38

Вызывать клининг не надо: как избавиться от плесени на окне в домашних условиях

15:28

ГУР с партизанами провели дерзкую операцию в Бердянске: СМИ раскрыли детали

15:19

Без Украины в НАТО и заморозка конфликта: в СМИ раскрыли "мирный план" Трампа

15:18

"Россияне убивают своих собратьев": Зеленский заявил о безумных потерях РФ

15:15

Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину: "Не побег, а реформа"

14:57

Только гений найдет 3 различия между бабочками за 16 секунд: непростая загадка

14:35

Звезда "Реванша" на кануне премьеры рассказала про отца-военного и верность

14:26

И в театр, и за стол в шапке: почему в СССР женщины не снимали головной убор

14:17

Ту-95МС снаряжены крылатыми ракетами: РФ готовит новый удар по Украине - OSINT

Реклама
14:11

"Отчаяние Путина растет": генсек НАТО сделал заявление о вступлении КНДР в войнуВидео

14:10

"Грузия превратится в Беларусь": бывший мэр Тбилиси выдал заявление о выборах

13:59

Розы дадут пышный цвет весной: какие простые действия нужно выполнить до морозов

13:36

РФ бросает раненых в наступление на Востоке: оккупанты отказываются идти в бой - ГУР

13:32

"За 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою": в ЦПД заявили о серьезной угрозе

13:14

Как очистить душевую кабину до блеска без усилий: 4 гениальных и простых способа

12:58

Лунный календарь на ноябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:43

"Завязалась симпатия": предательница Лорак рассказала об отношениях с Киркоровым

12:26

Церковный календарь на ноябрь 2024: даты всех праздников

12:24

"Это сюр": Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию

12:19

Когда в Украине сильно похолодает: синоптик назвала точную дату

12:10

Впервые за 6 лет: принц Уильям публично заговорил про принца Гарри

12:09

Гороскоп на завтра 29 октября: Львам - много денег, Скорпионам - большой стресс

11:59

Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина

11:42

Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине: на какой период

11:35

Кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК: в Минздраве подписали приказ

11:33

Россия атаковала Украину 100 дронами: сколько сбила ПВО

11:18

"Будут тяжелые битвы": военный предупредил о планах армии РФ на зиму

11:01

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Кроликам - драмы и жертва, Свиньям - обиды

10:52

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией и завершении войны: что известно

Реклама
10:42

РФ готовит новый плацдарм на Харьковщине: в ВСУ назвали цели врага

10:35

РФ может захватить Курахово: в Defense Express заявили о другом рубеже обороны ВСУ

10:07

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты в панике жалуются на атаку

10:00

В двух областях Украины ввели аварийные отключения света - Укрэнерго

09:55

Китайский гороскоп на ноябрь 2024: Змеям - трудности, Кроликам - выгода

09:45

Путинист Пригожин внезапно стал на сторону Аллы Пугачевой - детали

09:45

Дуда издал заявление о территориальных уступках Украины в пользу РФ

09:33

Вспыхнул масштабный пожар: БПЛА атаковали несколько спиртзаводов в РФВидео

09:32

Перспективы окончания российско-украинской войнымнение

09:27

Гороскоп на ноябрь 2024: Раки найдут счастье, Скорпионы - разбогатеют

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять