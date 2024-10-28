Зачем на унитазе 2 кнопки: о назначении каждой знают не все

Каждая из них имеет свою функцию.

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Зачем на унитазе 2 кнопки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что вы узнаете:

Для чего делают 2 кнопки на бачке унитаза

Чем они полезны

Когда нажимать маленькую и большую кнопки

Современные унитазы оснащены системой двойного слива с двумя кнопками на бачке. Эта функциональная деталь появилась не просто так — она помогает сократить расход воды и сделать использование унитаза более экологичным.

Разберем, зачем нужны две кнопки на инсталляции унитаза, как они работают и в чем заключается их преимущество.

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Что значит двойной слив в унитазе?

Двойной слив — это система, где одна кнопка активирует полный слив воды, а вторая — частичный. Эта опция позволяет выбрать нужный объем воды, который будет использоваться для смыва, в зависимости от необходимости. Это удобное и интуитивно понятное решение, которое помогает существенно экономить водные ресурсы, пишет портал На пенсии.

Зачем на унитазе 2 кнопки?

Кнопка для большого слива: предназначена для полного слива воды, когда требуется максимальная очистка. При нажатии на эту кнопку активируется больший объем воды, обычно это 6-9 литров. Такой режим идеально подходит для полноценного смыва после использования туалета.

Кнопка для малого слива: эта кнопка обеспечивает частичный слив и используется в ситуациях, когда требуется лишь небольшое количество воды. Обычно это около 3-4 литров, что позволяет сократить расход воды примерно в два раза.

Почему две кнопки смыва помогают экономить воду?

Использование меньших объемов воды при каждом частичном смыве помогает экономить ресурсы. По подсчетам, система с двумя кнопками может сократить расход воды до 50% по сравнению с моделями с одним режимом слива.

Эта экономия ощутимо снижает потребление воды и помогает сократить счета за коммунальные услуги. Также такой подход способствует защите окружающей среды, поскольку уменьшает нагрузку на водные ресурсы и систему очистки воды.

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