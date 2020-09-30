Чистка кондиционера: простые лайфхаки

Когда ваш фильтр становится слишком забитым, вы на самом деле можете блокировать попадание прохладного воздуха в ваш дом. / Пресс-служба

Как часто вы можете позволить такую процедуру как чистка кондиционера? Врядли это занятие можно считать рутинным, ведь оно требует определенных усилий, времени да и знаний. Не каждый знает, как правильно чистить кондиционер.

По мнению экспертов, частицы плесени и пыли могут оставаться в вашем кондиционере в те месяцы, когда вы его не используете, и как только вы включите его, вы можете рассеять их в воздухе и вдыхать. Более того: когда ваш фильтр становится слишком забитым, вы на самом деле можете блокировать попадание прохладного воздуха в ваш дом.

К счастью, содержать кондиционер в чистоте на самом деле не так сложно, страшно или утомительно, как кажется. Главред собрал советы по очищению кондиционера, чтобы вы были во всеоружии с наступлением нового жаркого сезона.

Чистка кондиционера дома

Перво-наперво: убедитесь, что питание отключено.

Затем начните с очистки конденсатора кондиционера (внешнего компонента вашей центральной системы кондиционирования воздуха) с помощью вакуумного шланга и насадки пылесоса с мягкой щетиной.

Вентиляторы отвечают за подачу воздуха в устройство, поэтому убедитесь, что вы удалили грязь, мусор или листья, которые могут мешать воздушному потоку.

Когда ваш конденсатор станет красивым и чистым, вы можете переходить к внутренней части вашего блока переменного тока.

Открутите вентилятор и сдвиньте его в сторону, чтобы получить доступ к внутренней части. Используйте тот же пылесос, чтобы удалить крупный мусор, который может блокировать его.

Снимите воздушный фильтр, затем осторожно очистите его с помощью узкой щетки пылесоса.

Наконец, замените воздушный фильтр на новый, хорошего качества.

Закончите, надежно заменив все детали и снова включив кондиционер.

Чистка оконного блока кондиционера