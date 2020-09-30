Чистка кондиционера: простые лайфхаки

Когда ваш фильтр становится слишком забитым, вы на самом деле можете блокировать попадание прохладного воздуха в ваш дом.
Как часто вы можете позволить такую процедуру как чистка кондиционера? Врядли это занятие можно считать рутинным, ведь оно требует определенных усилий, времени да и знаний. Не каждый знает, как правильно чистить кондиционер.
По мнению экспертов, частицы плесени и пыли могут оставаться в вашем кондиционере в те месяцы, когда вы его не используете, и как только вы включите его, вы можете рассеять их в воздухе и вдыхать. Более того: когда ваш фильтр становится слишком забитым, вы на самом деле можете блокировать попадание прохладного воздуха в ваш дом.
К счастью, содержать кондиционер в чистоте на самом деле не так сложно, страшно или утомительно, как кажется. Главред собрал советы по очищению кондиционера, чтобы вы были во всеоружии с наступлением нового жаркого сезона.
Чистка кондиционера дома
- Перво-наперво: убедитесь, что питание отключено.
- Затем начните с очистки конденсатора кондиционера (внешнего компонента вашей центральной системы кондиционирования воздуха) с помощью вакуумного шланга и насадки пылесоса с мягкой щетиной.
- Вентиляторы отвечают за подачу воздуха в устройство, поэтому убедитесь, что вы удалили грязь, мусор или листья, которые могут мешать воздушному потоку.
- Когда ваш конденсатор станет красивым и чистым, вы можете переходить к внутренней части вашего блока переменного тока.
- Открутите вентилятор и сдвиньте его в сторону, чтобы получить доступ к внутренней части. Используйте тот же пылесос, чтобы удалить крупный мусор, который может блокировать его.
- Снимите воздушный фильтр, затем осторожно очистите его с помощью узкой щетки пылесоса.
- Наконец, замените воздушный фильтр на новый, хорошего качества.
- Закончите, надежно заменив все детали и снова включив кондиционер.
Чистка оконного блока кондиционера
- Как и в случае с центральной системой переменного тока, вы должны обязательно выключить питание (или просто отключить его) перед чисткой.
- Снимите переднюю пластину, затем пропылесосьте катушки с помощью насадки с мягкой щеткой. Грязные или поврежденные катушки могут снизить эффективность вашего блока переменного тока, а это означает, что вам будет поступать меньше холодного воздуха.
- Оконные кондиционеры собирают воду в дренажный поддон у своего основания. Проверьте дренажный поддон на наличие ржавчины, проверьте сливную трубу на предмет засоров и очистите их или замените при необходимости.
- Наконец, убедитесь, что фильтр устройства в хорошем состоянии. Если он выглядит поврежденным или сильно загрязненным, замените его фильтром, специально предназначенным для вашего оконного блока.