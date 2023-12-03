Почему детям нельзя спать со взрослыми: какая опасность угрожает ребенку

Когда ребенок должен спать отдельно от родителей и как приучить к этому - подробнее в материале Главред.

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Ребенок 5 лет спит с родителями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Как приучить ребенка спать в отдельной комнате без истерик. Для детей важно получать качественный сон в покое. Врачи-педиатры советуют молодым родителям спать с ребенком в одной комнате, однако, в одной постели - не стоит. Совместный сон родителей и детей может иметь некоторые риски для здоровья.

Почему с ребенком нельзя спать в одной постели

Специалисты подчеркивают, что сон детей с родителями может привести к нездоровой зависимости, которая может перейти в страхи. Ребенок в возрасте трех лет уже может самостоятельно спать в своей кроватке. Отлучение ребенка от кровати родителей позволяет стать ему более самостоятельным и научиться комфортно находиться в одиночестве. Однако, если ребенок категорически не хочет спать сам, а только с родителями, то это может свидетельствовать о внутренних проблемах у ребенка:

У ребенка могут быть физические или психологические проблемы со здоровьем.

Преследование внутреннего страха.

Ребенок может манипулировать, чтобы оставаться рядом с родителями.

Если в семье есть еще дети, то это может свидетельствовать о детской ревности.

Когда ребенок может спать в отдельной комнате: как переучить

Психологи считают, что лучший возраст для того, чтобы ребенок спал в отдельной комнате - 2-3 года. Самое главное правило, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и не боялся быть один. В случае, если в вашем доме нет дополнительной комнаты для ребенка, стоит организовать ему личное пространство. В трехлетнем возрасте дети полностью могут понять ситуацию и привыкнуть к самостоятельному сну.

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Чтобы ребенок быстрее и легче перенес эти изменения, стоит применить мягкую игрушку. Родители могут рассказать ребенку, что мягкая игрушка - это его телохранитель. Для начала необходимо оставлять ребенка и игрушку вместе, но ненадолго. Постепенно можно оставлять ребенка на дневной сон в другой комнате.

Стоит обустроить детскую комнату вместе с ребенком, ведь она должна нравиться малышу. Ребенок может сам разложить свои игрушки и выбрать постельное белье. Чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, рекомендуют оставить на кровати мамину вещь, ведь ее запах успокоит ребенка.

Ребенок должен иметь режим дня. Под конец суток малыш должен проводить время в своей комнате за спокойными занятиями. Перед сном ребенок может рисовать, рассматривать рисунки, или почитать ему книгу. Стоит, чтобы в 22:00 родители укладывали ребенка спать. Повторяя вечерние ритуалы, ребенок быстро привыкнет к новому распорядку и своей комнате.

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