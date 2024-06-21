Что делать, если в гардеробе завелась моль: гуру уборки раскрыла секрет борьбы с насекомыми

Если в шкафу завелась моль, то борьба с этими насекомыми может стать настоящим кошмаром. Как же избавиться от моли в гардеробе?

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Что делать, если в доме завелась моль / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Нет ничего хуже, чем обнаружить, что вся ваша любимая одежда полностью испорчена молью. При этом борьба с молью может продолжаться очень долго и не увенчаться успехом, особенно если вы не знаете, как избавиться от надоедливых насекомых. Однако есть некоторые хитрости, которые помогут спасти вашу любимую одежду.

Как избавиться от моли в гардеробе

TikTok-эксперт Purdy and Figg поделилась простым лайфхаком, который быстро и легко поможет избавиться от моли в гардеробе. Эта хитрость не просто выселит насекомых из шкафа, но и может предотвратить их возвращение.

По словам гуру уборки, первое, что нужно сделать, это положить всю свою одежду в запечатанный пакет и поместить ее в морозильную камеру на ночь.

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"Это позволит убить все оставшиеся яйца насекомых на одежде", - сказала женщина.

Моль погибает при температуре ниже 2 градусов Цельсия: это касается как взрослых особей и личинок, так и яиц.

После заморозки одежду нужно постирать в стиральной машинке в деликатном режиме.

К слову, несмотря на распространенное мнение, взрослые насекомые на самом деле не едят вашу одежду. Вместо этого они откладывают яйца. Как только личинки вылупятся, они будут питаться тканью, чтобы запастись питательными веществами. Обычно личинки питаются животными волокнами, но склонны есть практически все.

TikTok-канал Purdy & Figg На Tik Tok-канал Purdy & Figg подписаны более 300 тысяч человек. Канал специализируется на разнообразных лайфхаках. В частности, тм можно найти полезные советы по уборке, борьбе с насекомыми, чистке украшений, уходу за комнытными растениями и т.д.

Чтобы предотвратить повторение появления моли, стоит распылить в шкафу специальные спреи от моли или разместить там специальные саше, подушечки или гели, которые можно купить в любом хозяйственном магазине.

Смотрите видео - Как избавиться от моли в шкафу:

@purdyandfigg Dealing with moths in your clothes can be annoying to say the least! ? Here are some steps you can take to ensure they're gone for good: Identify the Infestation: First, confirm the presence of moths. Look for signs like holes in fabric, webbing, or cocoons in the corners of closets and drawers. Clean Thoroughly: Empty and vacuum your wardrobe, carpets, and any areas where you store clothes. Pay special attention to corners and hidden spots where moths like to hide. ? Freeze Items: Sealing them in a plastic bag and placing them in the freezer for a couple of days can kill any larvae. Wash Affected Clothes: Wash all potentially infested clothes in hot water, if the fabric allows. For delicate items, consider dry cleaning them instead. ? Use Moth Repellents: Once you’ve hoovered, spray draws and wardrobes liberally with our 'Moth Magic' solution. The residual scent of our natural moth-repelling essential oils will deter any unwelcome visitors from setting up camp! Patchouli and Cedarwood has ingredients traditionally used to deter moths from laying their eggs that's why we call it our 'moth magic'. Moths are often attracted to dark corners behind furniture. ?‍♀️ Store Clothes Properly: Use airtight containers or garment bags for seasonal clothing storage. This not only keeps moths away but also prevents dust accumulation. Maintain Vigilance: Regularly inspect your clothes and storage areas for signs of moths. Early detection can prevent larger infestations. ? #mothholes #mothhacks #cleaninghacks #tidyinghacks #homeaccount #cleantok #cleaningtok #homehacks ♬ original sound - Purdy & Figg | Cleaning Hacks

Какой запах отпугивает моль

Отпугивают моль такие натуральные запахи:

Эфирные масла лаванды и ели. Можно разместит в шкафу букетики сухой лаванды или спонжи, пропитанные лавандовым или еловым маслом.

Запах табака, перца, сухой апельсиновой кожуры, земляничного мыла.

Моль терпеть не может запах герани и колеуса (крапивка). Свежие листья этих растений можно положить в гардероб и периодически их менять на новые.

Ранее Главред писал, что моль на кухне может появиться совершенно неожиданно. Но игнорировать насекомых не стоит - они могут нанести немалый вред. Читайте материал: Как избавится от пищевой моли навсегда: простой и действенный метод.

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