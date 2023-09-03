Что хорошо растворяет волосы в трубах: 3 средства, которые спасут от засоров

Прочистка слива и раковины в ванной от волос - это простой процесс, который можно выполнить самостоятельно в домашних условиях.

https://glavred.info/lifehack/chto-horosho-rastvoryaet-volosy-v-trubah-3-sredstva-kotorye-spasut-ot-zasorov-10497793.html Ссылка скопирована

Как прочистить слив в ванной от волос / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ванная комната - это место для расслабления и ухода за собой, но с течением времени волосы могут создать неприятные засоры в сливе и раковине. Но не волнуйтесь, у нас есть ответы на ваши вопросы о том, как быстро и легко прочистить слив в ванной и раковине от волос.

Что хорошо растворяет волосы в трубах?

Чтобы справиться с этой проблемой, можно использовать такие средства, как сода, уксус и кипяток. Сода растворяет волосы и разлагает жиры, уксус помогает избавиться от остатков и неприятных запахов, а кипяток смывает все это вместе.

видео дня

Просто вылейте половину стакана соды и половину стакана уксуса в слив, затем долейте кипяток. Подождите несколько минут, а затем промойте горячей водой.

Как прочистить слив в ванной в домашних условиях?

Для прочистки слива в ванной вам потребуется несколько инструментов, таких как волосатая щетка или специальное устройство для удаления засоров. Вставьте щетку или устройство в слив и начните вращать, чтобы извлечь волосы и другие мусорные частицы.

После этого используйте вышеуказанный метод с содой, уксусом и кипятком, чтобы окончательно очистить трубы.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.