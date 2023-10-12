Что можно сделать из обувных коробок: 5 невероятно полезных вещей

Обувные коробки часто попадают в наши дома и, кажется, что после того, как пара обуви из них вытащена, они больше не пригодны. Однако у коробок есть потенциал для второй жизни, и мы расскажем, для чего их можно использовать в домашних условиях.
Для чего можно использовать коробки из-под обуви?
Хранение мелочей: Обувные коробки отлично подходят для организации и хранения мелких предметов, таких как бижутерия, галстуки, носки, и другие аксессуары. Прозрачные коробки позволяют видеть содержимое, что делает поиск проще.
Сортировка документов: Коробки из-под обуви могут быть использованы для сортировки и хранения документов. Подпишите коробки и разложите в них квитанции, письма, или другие бумаги, чтобы сохранить порядок.
Декоративное хранение: Вы можете преобразить обувные коробки, покрасив их, наклеив обои, или обернув в красивую бумагу, и использовать их как декоративные контейнеры для хранения вещей.
Инструменты и мелкий ремонт: Обувные коробки идеально подходят для организации инструментов, мелких деталей и материалов для ремонта. Вы можете легко пометить коробки, чтобы знать, что находится внутри.
Игрушки: Если у вас есть дети, коробки из-под обуви могут быть использованы для хранения и сортировки детских игрушек. Опять же, прозрачные коробки помогут ребенку быстро найти нужные игрушки.
Что можно сделать из старых картонных коробок?
Полки: Вы можете создать стильные полки, используя старые картонные коробки. Покрасьте их в нужный цвет и закрепите на стене - получите удобное место для хранения книг, декора и других вещей.
Органайзеры: Вырежьте различные отделения и отделы в коробках, чтобы создать органайзеры для канцелярских принадлежностей, косметики или мелких предметов.
Корзины для хранения: Оберните коробку тканью или веревкой, чтобы создать стильную корзину для хранения фруктов, хлеба или других продуктов.
Игровые кубики для детей: Соберите несколько коробок и создайте из них большие игровые кубики для детей.
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