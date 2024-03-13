Даже семена не нужны: как вырастить салат из остатков

Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться свежим салатом, выращенным прямо у себя на подоконнике.
Если вы хотите наслаждать всегда свежим салатом, то не выбрасывайте его остатки. Их можно превратить в новый урожай, следуя простой инструкции.
Чтобы вырастить салат самостоятельно в домашних условиях без семян вам понадобиться лишь кусочек салата, который вы купили в магазине, пишет французский портал Sante+.
Как вырастить салат на подоконнике?
- Подготовьте основу: Удалите крупные внешние листья с головки салата и сделайте надрез ножом примерно на 3 см от дна. Это создаст основание для вашего будущего салата.
- Поместите в воду: Разместите основание салата в миске или стакане с небольшим количеством воды. Убедитесь, что нижняя часть остается погруженной менее чем на сантиметр.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.видео дня
- Расположите возле солнечного окна: Поместите контейнер с основанием салата в дом возле солнечного окна, чтобы обеспечить ему полутеневой свет.
- Поддерживайте свежесть: Не забывайте менять воду в контейнере ежедневно и записывать дату начала процесса на стекле или миске.
- Пересадите в горшки или почву: Через 15 дней вы увидите первые признаки роста - корни и новые листья. Когда головка салата хорошо разовьется, вы можете пересадить ее в горшки или почву для дальнейшего роста.
Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться свежим салатом, выращенным прямо у себя на подоконнике.
Вам может быть интересно:
- Забудьте о запахе и микробах: как стирать вещи из секонда
- Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож
- Сыр больше не прилипнет к терке: чудо-лайфхак, от которого вы будете в восторге
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.