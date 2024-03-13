Даже семена не нужны: как вырастить салат из остатков

Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться свежим салатом, выращенным прямо у себя на подоконнике.

https://glavred.info/lifehack/dazhe-semena-ne-nuzhny-kak-vyrastit-salat-iz-ostatkov-10549703.html Ссылка скопирована

Как вырастить салат из остатков / Фото: скриншот YouTube

Если вы хотите наслаждать всегда свежим салатом, то не выбрасывайте его остатки. Их можно превратить в новый урожай, следуя простой инструкции.

Чтобы вырастить салат самостоятельно в домашних условиях без семян вам понадобиться лишь кусочек салата, который вы купили в магазине, пишет французский портал Sante+.

Как вырастить салат на подоконнике?

Подготовьте основу: Удалите крупные внешние листья с головки салата и сделайте надрез ножом примерно на 3 см от дна. Это создаст основание для вашего будущего салата.

Удалите крупные внешние листья с головки салата и сделайте надрез ножом примерно на 3 см от дна. Это создаст основание для вашего будущего салата. Поместите в воду: Разместите основание салата в миске или стакане с небольшим количеством воды. Убедитесь, что нижняя часть остается погруженной менее чем на сантиметр. Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии. видео дня

Разместите основание салата в миске или стакане с небольшим количеством воды. Убедитесь, что нижняя часть остается погруженной менее чем на сантиметр. Расположите возле солнечного окна: Поместите контейнер с основанием салата в дом возле солнечного окна, чтобы обеспечить ему полутеневой свет.

Поместите контейнер с основанием салата в дом возле солнечного окна, чтобы обеспечить ему полутеневой свет. Поддерживайте свежесть: Не забывайте менять воду в контейнере ежедневно и записывать дату начала процесса на стекле или миске.

Не забывайте менять воду в контейнере ежедневно и записывать дату начала процесса на стекле или миске. Пересадите в горшки или почву: Через 15 дней вы увидите первые признаки роста - корни и новые листья. Когда головка салата хорошо разовьется, вы можете пересадить ее в горшки или почву для дальнейшего роста.

Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться свежим салатом, выращенным прямо у себя на подоконнике.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.