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Дело 15 минут: как намагнитить отвертку в домашних условиях

Сергей Кущ
4 марта 2024, 09:44
Отвертка из закаленной стали сохраняет магнитные свойства в течение нескольких месяцев.
Как намагнитить отвертку в домашних условиях
Как намагнитить отвертку в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда отвертка едва дотягивается до труднодоступного места, а шуруп и вовсе нереально вкрутить. В таких ситуациях лучше облегчить себе работу, намагнитив отвертку.

Без особого труда сделать это можно даже в домашних условиях, пишет wikiHow.

Как сделать намагниченную отвертку?

Выберите неодимовый магнит или магнит из редкоземельных металлов с силой удержания не менее 0,1 килограмм-силы. Найти их можно в хозяйственных магазинах, а если у вас есть старый ненужный жесткий диск, вы также можете извлечь два мощных магнита изнутри.

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Тщательно протрите отвертку от загрязнений влажной тряпочкой и высушите инструмент.

Что такое wikiHow?

wikiHow — это место, где объединяются тщательные исследования и знания специалистов, говорится на сайте.

С 2005 года сайт wikiHow помог миллиардам людей научиться решать большие и маленькие проблемы.

"Мы работаем с профессиональными специалистами, командой опытных исследователей и сообществом энтузиастов, чтобы создавать самые надежные, полные и понятные инструкции в интернете. 90 000 статей, подтвержденных данными исследований, 500 специалистов приняли участие в создании 30 000 статей", - сказано на сайте.

Как сильно намагнитить отвертку?

Проведите магнитом от рукоятки отвертки до ее кончика, начиная с металлического стержня. Протащите магнит по стержню несколько раз в одном направлении. Для больших отверток намагничивайте только половину стержня около кончика.

Повторите действия несколько раз в том же направлении. Далее нужно проверить отвертку на ее способность удерживать шуруп магнитными силами. Если необходимо, повторите процесс намагничивания. Если отвертка до сих пор не магнитится, то используйте более сильный магнит.

Отвертка из закаленной стали сохраняет магнитные свойства в течение нескольких месяцев. При необходимости размагнитить отвертку, используйте магнит в обратном направлении или постучите ей несколько раз об стену.

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