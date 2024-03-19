Дешево и без мучений: как избавиться от жира на варочной панели за 10 минут

Есть простой и бюджетный способ заставить кухонные варочные панели блестеть с помощью двух повседневных бытовых предметов

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Как избавиться от жира на варочной панели за 10 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пятна от готовки на варочной панели очень сложно отмыть после высыхания, поэтому оставлять их на потом - не лучший вариант.

Но, по словам эксперта по недвижимости Терри Фишера из компании We Buy Any Home, есть простой и бюджетный способ заставить кухонные варочные панели блестеть с помощью двух повседневных бытовых предметов, пишет express.

Секрет заключается в сочетании белого уксуса и пищевой соды, создающих динамичный дуэт, который "без труда удаляет стойкие пятна".

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Как отмыть плиту содой и уксусом?

Терри рекомендует взять одну чашку уксуса, две столовые ложки пищевой соды, тряпку из микрофибры, воду и бутылку с распылителем.

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"Прелесть этого способа в его простоте и доступности. Каждый может добиться безупречной варочной поверхности, не прибегая к использованию агрессивных химических средств. Щедро побрызгайте пораженные участки белым уксусом. Затем насыпьте на влажную поверхность две столовые ложки пищевой соды. Оставьте этот динамичный дуэт примерно на 10 минут, чтобы они подействовали", - советует эксперт.

Затем, используя влажную салфетку из микрофибры, аккуратно потрите пятна круговыми движениями. И наконец, протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки средства.

Терри подчеркнул, что этот метод является щадящим и позволяет оживить поверхность варочной панели "без риска повреждения или царапин".

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