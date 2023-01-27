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Дыхание свежего мороза: как правильно проветривать квартиру зимой

27 января 2023, 15:46
"Можно ли проветривать квартиру зимой" – когда на улице морозы, то этот вопрос встает со всей определенностью. Главред дает на него детальный ответ.
мороз, вентиляция
Как правильно проветривать квартиру зимой / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Если в квартире все в порядке с отоплением, то сразу же возникнет проблема перепада домашней и уличной температур. А надолго открывать окна или хотя бы форточки зимой – чревато сквозняками, дискомфортом, запотевания окон. Соответственно, для эффективного зимнего проветривания нужно соблюдать несколько простых правил.

Сколько времени нужно проветривать квартиру зимой:

  • Зимой проветривание производите быстро, но максимально интенсивно. При раскрытых оконных створках ускоренный воздухообмен не вызовет выхолаживание помещения;
  • Не рекомендуется устраивать зимой сквозняки, чтобы не переохладить стеновые конструкции;
  • Проветривают квартиру утром и на ночь, а если хозяин весь день дома, то и в обед;
  • Не следует постоянно держать форточку открытой. Это приведет к избыточной потере тепла из помещения, понижению температуры стен и мебели. За 5-10 минут воздух в комнате полностью сменится, а температура опять восстановится;
  • В сильный мороз время проветривания можно сократить до 3-5 минут;

Кроме того, чтобы минимизировать конденсат в квартире, стоит реже поливать цветы, не сушить белье и не пользоваться увлажнителями воздуха в том помещении, которое регулярно проветривается.

Как максимально быстро проветрить квартиру

Вентиляция

На этот вопрос существует как минимум два варианта ответа. Во-первых, нужно устроить сквозное проветривание квартиры. Организовать дома сквозняк довольно просто. Достаточно открыть окна и балконные двери, располагаемые на противоположных стенах жилища. Если квартира угловая, допускается проветривание через окна перпендикулярных стен. Чтобы свежий воздух беспрепятственно пролетел по квартире, межкомнатные двери также следует распахнуть. Надо помнить, что сквозняки могут стать причиной простудных (и прочих болезней). Потому нужно следить, чтобы во время проветривания в помещении никого не было.

Во-вторых, сложнее всего быстро проветрить комнату с окнами, которые выходят на одну сторону улицы. В этом случае вентиляция происходит очень медленно, даже если на улице очень ветрено. Тут может выручить бытовой вентилятор. Лучше всего установить его в створе распахнутого окна, включить на полную мощность. И он быстро проветрит помещение.

У сквозного проветривания есть один недостаток. Следует помнить, что воздух с улицы попадает в квартиру неочищенным, наполненным аллергенами, уличным смогом и выхлопными газами авто. Потому от такого варианта лучше отказаться, если жилье расположено вблизи оживленных транспортных артерий.

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